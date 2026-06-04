포커스에이아이, 80억원 유상증자 완료

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 제이플래닝을 대상으로 한 80억원 규모 제3자 배정 유상증자 대금 납입을 완료했다고 4일 밝혔다.

이번 유상증자로 제이플래닝은 포커스에이아이 지분 11.35%를 확보하게 됐다. 제이플래닝의 최대주주인 양재석 회장이 지분 100%를 보유하고 있으며, 기존 양 회장이 보유한 포커스에이아이 지분 9.3%와 합치면 양 회장의 직접 보유 지분은 20%를 상회하게 된다.

회사에 따르면 이는 최대주주로서의 책임경영을 강화하고 중장기 기업가치를 높이려는 의지 표현이다. 포커스에이아이는 재무 안정성을 바탕으로 AI물리보안 솔루션 기반 본원사업 성장에 주력할 방침이다.

포커스에이아이 로고. [사진=포커스에이아이]

회사는 소프트웨어 개발 및 솔루션 플랫폼 사업 중심으로 사업 구조를 재편하고 있다. 기존 하드웨어 유통 중심 단일 매출처 의존 구조에서 벗어나 국내외 거래업체들과 CCTV 사업 협업, 소프트웨어 공동 개발 논의 등을 진행 중이다.

특히 산업안전관리 분야 사업 영역을 확대하고 있다. 최근 삼성물산과 AI 기반 카메라 솔루션 'PNN CAM' 시연회를 진행했으며, AI 카메라 기반 중장비 안전 사고 방지 시스템에 대한 공동 특허 출원을 추진 중이다. 국내 대기업에 지게차 AI 안전 솔루션을 공급하며 대형 산업현장 레퍼런스를 확보하고 있다.

구형모 포커스에이아이 대표는 "신규 경영진 체제 출범 이후 추진해온 SI 사업 구조 재편, 산업안전솔루션 공급 확대, 매출처 다변화 등 체질개선이 점진적으로 성과를 내고 있다"며 "실적 성장은 물론 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com