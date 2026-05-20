포커스에이아이·클린미션, 산업안전 솔루션 공동사업 MOU 체결

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AI 영상보안·산업안전 SaaS 결합

새만금 제조 사업장 8곳 첫 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 포커스에이아이는 산업안전 인공지능(AI) 플랫폼 전문기업 클린미션과 스마트 산업안전 솔루션 공동사업 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.

양사는 포커스에이아이의 AI 영상 기반 물리보안 솔루션과 클린미션의 산업안전관리 SaaS(서비스형 소프트웨어) 플랫폼 '안전미션'을 결합한 통합 산업안전 솔루션을 제공할 계획이다. 현장의 시각 데이터를 AI 영상분석으로 수집하고, 클라우드 기록 시스템과 연계해 기업의 안전 의무 이행을 법적으로 입증할 수 있는 구조다.

첫 공동사업으로는 새만금 스마트 안전공장 조성사업을 추진한다. 새만금 지역에서 운영 중인 50인 미만 제조 사업장 8개사를 대상으로 ▲AI 지게차 안전 솔루션 ▲AI 안전장구 착용 감지 카메라 ▲환경센서 ▲안전미션 플랫폼을 패키지 솔루션으로 공급할 예정이다. 정부 산업안전 지원제도와 연계해 참여 사업장의 비용 부담을 최소화하는 방식으로 진행한다. 양사는 이를 통해 50인 미만 사업장이 자체 예산 부담 없이 중대재해처벌법에 대응할 수 있는 표준 모델을 제시할 수 있을 것으로 기대했다.

[사진=포커스에이아이]

포커스에이아이는 이번 협력에서 ▲AI·IP 카메라·NVR(네트워크 비디오 레코더)·VMS(영상관제 시스템)·AI Box 등 물리보안 하드웨어 ▲안전모·안전조끼 착용 여부를 자동 판별하는 AI 영상분석 솔루션 ▲운전자 권한 인증 및 위험구역 감지 기능을 갖춘 AI 지게차 안전 솔루션 ▲CO(일산화탄소)·PM2.5(미세먼지)·온습도 측정 환경센서·IoT 안전 디바이스 ▲안전 이벤트 메타데이터 및 썸네일 이미지 연동 API와 현장 설치·유지보수를 담당한다.

클린미션은 ▲안전미션 SaaS 플랫폼(위험성평가·TBM·작업허가·보고서 자동화 등) ▲포커스에이아이 AI 영상분석 솔루션과의 이벤트 연동 인터페이스 ▲중대재해처벌법 의무사항 법적 컴플라이언스 관리 ▲고용노동부 산업안전 지원자금 신청 컨설팅 및 노무사 연계 서비스 ▲공동 영업·마케팅·고객 발굴 활동을 맡는다.

향후 양사는 ▲제조(스마트팩토리) ▲건설(현장 안전관리) ▲조선·중공업 ▲물류·창고(지게차 안전) ▲공공기관 및 산업단지 등 전 산업 영역에 걸쳐 공동 영업 체계를 가동하고 중장기적으로 글로벌 산업안전 시장 진출도 검토할 계획이다.

포커스에이아이 관계자는 "삼성중공업을 비롯한 산업현장에서 검증해 온 AI 영상 기반 산업안전 솔루션이 클린미션의 산업안전 플랫폼과 결합되면서 보고·기록·증명의 안전관리 사이클을 완성하게 됐다"고 말했다.

dconnect@newspim.com