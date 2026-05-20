기아, 배틀그라운드 모바일과 맞손…EV3·EV4·EV5 게임 속 달린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 기아가 모바일 게임 '배틀그라운드 모바일'과 협업해 전기차를 게임 속 이동 수단으로 활용할 수 있는 한정판 스킨 아이템을 출시한다.

기아와 배틀그라운드 모바일이 협업해 진행하는 온ㆍ오프라인 통합 이벤트 포스터. [사진=현대차그룹]

기아는 5월 20일부터 7월 9일까지 EV3, EV4, EV5 패신저 등 전기차 라인업을 게임 내 차량 스킨으로 제공한다. 실제 차량의 내·외장 디자인과 기아 브랜드 사운드를 게임에 구현했다.

이와 함께 게임 속 경험을 오프라인에서도 즐길 수 있도록 5월 21일부터 25일까지 서울 성수동에서 체험형 팝업 '제8구역'을 운영한다. 운영 시간은 오후 12시부터 8시까지다.

제8구역은 기아의 '기아 언플러그드 그라운드'와 게임사 크래프톤의 '펍지 성수'를 연계한 공간이다. 기아 언플러그드 그라운드에서는 EV4 RC카로 가상 전장을 누비는 레이싱 체험과 실제 EV3를 활용한 가상 전투 프로그램을 제공한다. 펍지 성수는 자기장 모형의 에어돔, EV4 전시 포토존, 배틀그라운드 모바일 국내 출시 8주년 기념 퍼즐 게임, 게임 속 생존 아이템 수집 체험 등으로 구성된다.

기아와 크래프톤은 각 브랜드 공간을 방문한 고객에게 리워드를 제공하며, 두 공간을 모두 방문해 미션을 완수한 고객에게는 '제8구역 생존 키트'를 증정할 예정이다.

기아는 2021년부터 e스포츠 게임단 '디플러스 기아'를 후원하고 있으며, 현재 배틀그라운드 모바일을 비롯해 리그 오브 레전드, 발로란트 등 5개 게임 팀을 운영 중이다.

chanw@newspim.com