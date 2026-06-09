미 국방부, 알리바바·비야디 등 中인민해방군 지원 기업 명단에

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 국방부가 알리바바·바이두·비야디(BYD)·텐센트 등 중국 빅테크 기업 등 포함한 188개 기업을 '중국 인민해방군 지원 기업(CMC)' 명단에 올렸다고 로이터 통신 등이 8일(현지시간) 보도했다.

이번 명단은 국방수권법(NDAA) 1260H조에 따른 것으로, 중국군을 지원하는 것으로 판단되는 기업들을 국방부가 작성·관리한다.

국방부는 알리바바·바이두에 대해 중국 공업정보화부(MIIT)와 연계된 민·군 복합 기여자로, BYD에 대해서는 국유자산감독관리위원회(SASAC) 및 MIIT와 연계된 민·군 복합 기여자로 각각 지정했다.

중국 최대 낸드플래시 업체 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)와 D램 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)도 명단에 유지됐다. 휴머노이드 로봇 업체 유니트리, 자율주행 기술 기업 로보센스, 바이오·제약 기업 우시앱텍도 새로 포함됐다. 우시앱텍 대변인은 이번 지정이 "명백한 실수"라며 즉각 대응을 예고했다.

명단 등재가 즉각적인 제재나 수출 통제로 이어지는 것은 아니다. 다만 국방부와의 계약 및 조달에서 배제될 가능성이 크다. 로이터통신에 따르면 이달 말부터 명단 기업과의 직접 계약이 금지되고 내년부터는 제3자를 통한 제품·서비스 구매도 차단된다.

이번 명단은 지난 2월 13일 관보에 잠시 게재됐다가 미·중 정상회담을 의식한 것 아니냐는 관측 속에 국방부 요청으로 철회된 바 있다. 이후 지난달 15~16일 베이징 정상회담이 열린 뒤 한 달도 안 돼 확정 발표됐다. 중국 정부와 해당 기업들의 반발이 예상되며 법적 대응으로 이어질 가능성이 제기된다.

반도체와 미국, 중국 국기 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com