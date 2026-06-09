큐라클, 경상국립대와 신약개발 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 난치성 혈관질환 특화기업 큐라클이 경상국립대학교 약학대학과 신약개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 협약식은 지난 8일 경상국립대학교 약학대학에서 열렸다. 큐라클 유재현 대표이사와 CAIT(큐라클 종합기술원) 이원일 상무, 경상국립대학교 백승만 약학대학장과 안미정 약학연구소장 등이 참석했다.

양 기관은 공동 연구과제 추진, 연구인력 교류, 바이오헬스 분야 신규 소재 발굴, 기술 개발, 대학원생 및 연구인력 공동 교육, 학술세미나 개최, 연구 장비 및 시설 공동 활용 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

유재현 큐라클 대표(왼쪽 세번째)와 백승만 경상국립대 약학대학장(왼쪽 네번째). [사진=큐라클]

큐라클은 신약 후보물질 발굴부터 비임상, 임상 개발에 이르는 연구개발 과정에서 경상국립대학교 약학연구소와 협력하며 연구 역량을 강화할 예정이다. 최신 연구 동향과 학술 네트워크를 활용해 차세대 파이프라인 발굴 및 연구 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

경상국립대학교 약학연구소는 기초약학과 임상약학 분야의 연구를 바탕으로 산학협력 연구를 수행하고 있으며, 바이오헬스 산업 발전을 위한 인재 양성에 힘쓰고 있다.

백승만 약학대학장은 "큐라클의 연구력과 현장 경험, 약학대학의 교육 시스템 및 인프라를 합쳐 서로가 더욱 발전할 수 있는 계기를 만들어 갈 계획"이라고 말했다.

유재현 큐라클 대표는 "오픈 이노베이션을 핵심 성장 전략으로 추진하며 외부 전문성과 내부 연구개발 역량을 결합해 새로운 성과를 만들어가고 있다"며 "경상국립대학교 약학대학의 우수한 연구 역량과 인프라를 바탕으로 연구개발 시너지를 창출하고 좋은 성과로 이어질 수 있도록 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com