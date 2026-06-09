中 신화사 "북중관계 새로운 역사적 출발점"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 시진핑(習近平) 중국 국가 주석이 북한을 방문하고 있는 가운데 중국 관영 매체가 북중 관계가 새로운 역사적 출발점에 있다는 평가를 내놓았다.

중국 관영 신화사는 9일 '북중 전통 우의를 잘 계승시켜 나가자'라는 제목의 논설에서 이같이 밝혔다.

신화사는 "중국과 북한은 서로 돕고 운명을 함께하는 사회주의 우호 이웃 국가"라며 "양국의 전통적인 우정은 양국 국민들의 소중한 공동 자산"이라고 설명했다. 이어 "국제 정세가 어떻게 변하든 상관없이 양국 관계를 잘 유지하고 공고히 발전시키겠다는 것은 중국 당과 정부의 변함없는 방침"이라고 강조했다.

신화사는 "변혁과 혼란이 얽힌 국제 정세에 직면해 북중 양국은 각자 자신의 일에 집중하고 끊임없이 노력하고 있다"며 "현재 북중 관계는 새로운 역사적 출발점에 서 있으며, 새로운 발전 기회를 맞이하고 있고, 새로운 시대적 사명을 짊어지고 있다"고 의미 부여했다.

신화사는 "양국은 전략적 소통을 강화해 국제 질서를 공동으로 유지하며, 패권주의와 강권 정치를 반대하고, 군국주의를 부활시키고 지역의 안전을 해치는 모든 음모와 행위를 반대해 인류 운명 공동체 구축을 함께 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.

매체는 "시 주석의 이번 방북을 통해 북중 전통 우의는 더욱 찬란한 빛을 발하게 될 것이며, 지역 평화와 세계 평화에 더욱 큰 기여를 하게 될 것"이라고 기대했다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석이 8일 평양 순안공항에서 공항영접을 나온 김정은 국무위원장과 걸어나오고 있다. 시진핑 주석과 김정은 국무위원장 뒤로 펑리위안(彭麗媛) 여사와 리설주 여사가 함께 걸어나오고 있다. [사진=신화망 캡처] 조용성 특파원 = 2026.06.08 ys1744@newspim.com

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