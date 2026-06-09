OLED 투자 확대 기대감…장비株 '케이씨텍·영우디에스피' 주목

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 OLED 투자 사이클 재개 기대감이 커지면서 관련 장비업체들이 시장의 관심을 받고 있다. 최근 IT용 OLED 채택 확대와 폴더블 시장 성장 전망이 이어지는 가운데, 향후 국내 패널업체들의 신규 투자 가능성이 부각되면서 중소형 OLED 장비 기업들의 수혜 기대감도 높아지는 모습이다.

9일 업계에 따르면 OLED 산업은 대표적인 장치산업으로 신규 생산라인 구축 시 세정, 증착, 레이저, 검사 등 다양한 공정 장비가 대규모로 투입된다. 특히 최근 노트북과 태블릿, 모니터 등 IT 기기로 OLED 적용 범위가 확대되면서 관련 장비 수요도 중장기적으로 증가할 것이란 전망이 나온다.

시장에서는 삼성디스플레이의 IT용 OLED 투자 확대 움직임에도 주목하고 있다. 삼성디스플레이는 현재 충남 아산캠퍼스를 중심으로 IT용 OLED 생산라인 구축을 진행 중이며, 향후 OLED 시장 성장에 따라 추가 투자 가능성도 거론되고 있다. 국내 패널업체들의 투자 확대가 현실화될 경우 관련 장비업체들이 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망한다.

[사진=셔터스톡]

OLED 패널 생산 과정에서 세정 공정은 수율 확보를 위한 핵심 단계로 꼽힌다. 이에 따라 '케이씨텍'이 수혜주로 주목받고 있다. 케이씨텍은 디스플레이와 반도체 제조 공정에서 오염 물질을 제거하고 표면 품질을 유지하는 장비를 공급하고 있다. 세정 공정은 제조 전반에 걸쳐 반복적으로 수행되는 필수 공정으로, 패널의 고해상도화와 공정 미세화가 진행될수록 중요성이 커지는 분야로 평가된다.

레이저 장비 분야에서는 'AP시스템'이 꼽힌다. AP시스템은 OLED 제조 공정에 사용되는 레이저 장비를 공급하고 있으며 LTPS, LTPO 기반 패널 생산에 필요한 기술력을 확보하고 있다. IT용 OLED와 폴더블 패널 비중이 확대될수록 관련 장비 수요 역시 증가할 것으로 전망된다.

검사 장비 업체인 '영우디에스피'에도 관심이 이어지고 있다 회사는 AOI(자동광학검사) 장비와 OLED 검사장비를 공급하고 있다. IT용 OLED는 패널 크기가 커지고 해상도가 높아질수록 검사 공정의 중요성이 커지는 만큼 검사 장비 시장 성장의 수혜가 기대된다는 분석이다.

시장에서는 OLED 산업은 신규 투자 시 장비 발주가 가장 먼저 이뤄지는 구조로 IT용 OLED 시장 확대가 본격화될 경우 국내 장비업체들의 수주 기회도 늘어날 수 있다고 전망한다.

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