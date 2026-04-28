영우디에스피, 올해 1분기 매출 233억·영업익 35억 달성

AI 핵심 요약beta
- 영우디에스피가 28일 2026년 1분기 매출 233억원 영업이익 35억원 순이익 42억원을 기록했다고 밝혔다.
- 전년 동기 대비 매출 188% 증가하고 영업이익률 15% 돌파하며 성장세를 이어갔다.
- 디스플레이 검사장비 수주 확대와 반도체 신사업 매출이 하반기 가시화될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디스플레이 검사장비 전문기업 영우디에스피는 2026년 1분기 매출 약 233억원, 영업이익 35억원, 당기순이익 42억원을 기록했다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 전년 동기 대비 매출은 188% 증가했고, 영업이익률도 15%를 돌파하며 지난해 하반기부터 이어진 성장 흐름이 2026년에도 안정적으로 이어지고 있다.
이번 분기 실적은 디스플레이 검사장비 중심의 본업 경쟁력이 본격적으로 반영된 결과로 풀이된다. IT 및 차량용 고부가 디스플레이를 중심으로 한 투자 재개 움직임과 OLED 생산라인 증설, 복합공정 전환 수요가 점진적으로 확대되면서 관련 장비 수주가 증가하고 있다는 분석이다.
특히 디스플레이 검사장비라는 핵심 본업에서만 이뤄낸 성과로, 반도체와 이차전지 검사장비 등 신사업 관련 매출은 아직 본격적으로 반영되지 않았다. 회사 측은 현재 반도체 검사장비 관련 기술 검증 및 평가를 진행 중으로, 관련 매출은 2026년 하반기 이후 가시화될 수 있을 것으로 예상했다.
영우디에스피 관계자는 "디스플레이 업황이 점진적인 회복 국면에 접어들면서, 안정적인 기술력과 레퍼런스를 보유한 장비 업체를 중심으로 수주 흐름이 이어지고 있다"며 "2026년 1분기는 상승 궤도에 안착하는 출발점으로 향후 실적 성장세가 본격화될 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com