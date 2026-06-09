메디아나, 엑스와이지와 의료 분야 협업

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엑스와이지와 협업…로봇 기반 병원 AI 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 피지컬 AI 전문기업 엑스와이지(XYZ)와 의료 분야 협업에 나선다고 9일 밝혔다. 환자감시장치 중심 사업에서 벗어나 병원 AI 인프라와 피지컬 AI를 결합한 차세대 의료 AI 플랫폼 구축을 추진한다.

엑스와이지는 실환경 데이터를 기반으로 로봇용 피지컬 AI 기술을 개발하는 기업이다. 회사에 따르면 삼성서울병원의 혈액 운반 로봇 및 수술도구 운반 로봇 개발 사업에 참여했으며, 자사 로봇 플랫폼 '듀스(DEUX)'를 중심으로 헬스케어 분야 적용을 확대하고 있다.

황성재 엑스와이지 대표는 "피지컬 AI는 AI가 현실 환경에서 실제 업무를 수행하는 기술"이라며 "의료 데이터와 AI 인프라, 로봇 기술이 결합될 경우 의료 현장에서 새로운 활용 가능성을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

메디아나 & XYZ 협업. [사진=메디아나]

메디아나는 환자감시장치와 중앙집중감시장치(CMS)를 기반으로 의료기관에 통합 모니터링 솔루션을 공급하고 있다. 최근에는 퓨리오사AI와 병원 전용 AI 서버 인프라 구축을 추진 중이다.

이번 협업은 메디아나의 의료 데이터, 퓨리오사AI의 AI 서버 인프라, 엑스와이지의 피지컬 AI 기술을 연결해 의료 AI 생태계를 구축하는 것이다. 메디아나는 환자감시장치와 CMS를 통해 확보한 의료 데이터에 퓨리오사AI 기반 병원 AI 인프라를 활용하고, 엑스와이지는 로봇 플랫폼 기술을 제공하는 방식으로 협력할 계획이다.

향후 병원 AI 서버가 환자 상태와 병원 운영 상황을 분석하고, 로봇이 병동 물류, 검체 및 혈액 이송, 의료 물품 운반, 환자 안내 등 다양한 업무를 수행하는 서비스 모델을 검토하고 있다.

윤승현 메디아나 사장은 "퓨리오사AI와 진행 중인 병원 AI 인프라 구축에 이어 향후 피지컬 AI를 포함한 다양한 의료 AI 기술의 적용 범위를 넓혀 스마트 병원 시대를 주도해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com