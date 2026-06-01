메디아나·퓨리오사AI, 병원형 의료 AI 플랫폼 구축

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심전도·혈압 등 생체신호 실시간 분석…의료진 의사결정 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 메디아나와 AI 반도체 기업 퓨리오사AI가 병원 내 AI 반도체 서버 기반 의료 소버린 AI 플랫폼 구축을 추진한다.

1일 메디아나, 퓨리오사AI, 셀바스AI, 에이티센스, 하트비트분석의원은 병원 내 바이탈 및 바이오시그널 데이터를 기반으로 한 의료 소버린 AI 플랫폼 구축을 위한 공동기술개발 협약을 체결했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협력은 병원 내부에서 생성되는 심전도(ECG), 산소포화도(SpO2), 혈압, 체온, 호흡 등 다양한 생체신호 데이터를 병원 내부 또는 병원이 통제 가능한 환경에서 처리하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 실시간 분석, 위험도 예측, 이상징후 탐지, 의료진 의사결정 지원 기능을 구현할 계획이다.

(좌측부터) 에이티센스 김선근 최고정보이사 & 하트비트분석의원 대표원장/ 메디아나 & 셀바스AI 윤승현 사장, 퓨리오사AI 백준호 대표. [사진=메디아나]

핵심은 퓨리오사AI의 2세대 NPU(신경처리장치) 레니게이드 기반 의료 AI 어플라이언스 서버 및 워크스테이션이다. 이를 병원에 구축해 의료 AI 모델 운영과 바이오시그널 데이터 실시간 처리를 수행한다.

메디아나는 병원 내 환자 모니터링 인프라와 AI 기반 의료 데이터 운영 환경 구축을 담당하며, 셀바스AI의 의료 AI 기술과 연계해 실시간 환자 상태 분석 및 이상징후 탐지 기반의 AI 의료 플랫폼을 구축한다. 에이티센스는 웨어러블 ECG 기반 연속 모니터링 기술을 제공하고, 하트비트분석의원은 장기 심전도 데이터 기반 임상 검증 및 판독 체계 구축을 지원한다.

메디아나 윤승현 사장은 "병원 내 환자감시장치와 모니터링 시스템은 환자 안전을 위한 핵심 인프라"라며 "기존 모니터링 체계에 AI 기반 분석과 위험도 예측 기능을 결합해 의료진 판단과 대응을 지원하는 병원 워크플로우 구축을 추진할 계획"이라고 말했다. 퓨리오사AI 백준호 대표는 "레니게이드 기반 의료 AI 어플라이언스를 통해 병원이 데이터 주권을 유지하면서도 실시간 바이오시그널 분석과 의료진 의사결정 지원 환경을 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 글로벌 의료 AI 시장 규모는 지난 2025년 약 50조원에서 연평균 38.9% 성장해 오는 2033년에는 약 700조원 규모에 이를 것으로 전망된다. 생성형 AI 확산 이후 병원 내 영상·텍스트·생체신호 등 다양한 의료 데이터를 활용한 AI 수요가 증가하면서 의료기관 중심의 AI 인프라 구축도 확대되는 추세다.

nylee54@newspim.com