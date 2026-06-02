"메디아나, 의료 AI 플랫폼 진화 가능성 높아" - 리딩투자

퓨리오사AI 협력으로 병원 내 AI 서버 운용

매수·목표가 3만2000원 유지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 리딩투자증권은 2일 메디아나에 대해 무선 환자감시장치(ECG) 사업 확대와 퓨리오사AI와의 협력을 바탕으로 의료 AI 플랫폼 기업으로의 진화 가능성이 높아지고 있다고 평가했다. 투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 3만2000원을 유지했다.

한제윤 리딩투자증권 연구원은 "메디아나의 무선 환자감시장치 사업은 단순한 의료기기 판매 확대가 아니라 의료 AI 플랫폼 사업으로 발전하기 위한 과정"이라며 "유·무선 통합 관제 역량을 기반으로 다양한 의료 AI 솔루션을 제공할 수 있는 여건을 갖추고 있다"고 분석했다.

보고서에 따르면 메디아나는 유선 환자감시장치 분야에서 20년 이상의 업력을 보유하고 있으며, 최근 진출한 무선 환자감시장치 사업에서 현재 계약이 완료된 병상 규모는 약 4000병상 수준이다. 사업 개시 이후 5개월 만에 월 1000병상 계약 규모를 달성했다.

메디아나 로고. [사진=메디아나]

메디아나는 MASA(Medical AI Strategic Alliance)를 설립하고 다양한 의료 AI 기업들과 협력을 이어가고 있다. 리딩투자증권은 퓨리오사AI·셀바스AI 등과 체결한 의료 소버린 AI 플랫폼 구축 업무협약(MOU)의 의미에 주목했다.

한 연구원은 "퓨리오사AI와의 협력을 통해 향후 병원 내 AI 서버를 운용할 수 있게 되고, 이를 기반으로 의료 AI 플랫폼 사업을 영위할 수 있을 것"이라며 "향후 사업 구조는 병상에서 수집된 환자 데이터가 메디아나 모니터링 시스템과 병원 통합 CMS를 거쳐 퓨리오사AI 서버에서 분석되고, 이를 기반으로 다양한 의료 AI 솔루션을 제공하는 형태가 될 것"이라고 전망했다.

이어 "질환 예측, 병원용 대규모언어모델(LLM), 간호업무 자동화 등 실시간 환자 데이터를 활용한 다양한 서비스 제공이 가능할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

한 연구원은 "국내외 병원 가운데 이러한 의료 AI 플랫폼을 상용화한 사례가 많지 않은 만큼 메디아나가 의료 AI 시장에서 의미 있는 위치를 확보할 가능성이 있다"며 "무선 환자감시장치 사업 확대와 의료 AI 플랫폼 구축이 동시에 진행되고 있다는 점에서 중장기 관점에서 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com