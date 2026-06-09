비에이치아이, 한국에너지기술연구원과 차세대 에너지 기술 협력

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그린수소·카르노배터리 등 국산화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이가 한국에너지기술연구원과 차세대 에너지 기술의 국산화 및 글로벌 경쟁력 확보를 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 한국에너지기술연구원의 전문 연구 인프라와 요소기술 개발 역량, 비에이치아이의 상용화 설계·제조 기술을 결합해 차세대 에너지 기술 개발을 추진하기 위해 마련됐다.

회사에 따르면 협력 분야는 그린수소(알칼라인 수전해), 암모니아 크래킹(수소 추출), 카르노배터리(장주기에너지저장장치) 등이다. 양사는 이 외에도 RE100 분야 대응 및 공동 연구과제 발굴, 기술·정보 교류 등에서도 협력을 확대하기로 했다.

이창근 한국에너지기술연구원 원장(왼쪽)과 이근흥 비에이치아이 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=비에이치아이]

협약에 따라 한국에너지기술연구원은 협력 분야의 원천기술과 핵심 요소기술을 비에이치아이에 제공하고 개발 기술 및 설비의 평가를 담당한다. 비에이치아이는 제공받은 기술을 기반으로 상용화를 위한 설비의 설계 및 제조를 맡는다.

양사는 이미 그린수소와 카르노배터리 등 신에너지 영역에서 협업을 전개하고 있다. 지난해 국내 최초로 개발한 2MW급 알칼라인 수전해 설비는 비에이치아이, 한국에너지기술연구원, 한국남부발전이 협력해 개발했다.

비에이치아이 관계자는 "화력, 원자력 이후 회사의 지속적인 성장을 위해 차세대 에너지원 기술 확보 필요성이 커졌다"며 "최근 그린수소, 카르노배터리 등 협력 분야가 다변화되면서 이를 공식화하기 위해 이번 협약을 체결하게 됐다"고 말했다. 그는 "소형모듈원전(SMR), 그린수소, 카르노배터리 등 차세대 에너지 시장 선점을 위한 노력을 이어가겠다"고 덧붙였다.

이창근 한국에너지기술연구원 원장은 "기술 개발 성과 확산을 통해 성장 동력을 만들고, 실제 시장에서 가치를 창출해 국민 경제에 기여하는 것이 에기연의 임무"라며 "이번 협약이 실제 시장 수요에 부합하는 가치 있는 연구원 기술 성과를 창출하고, K-에너지를 세계 시장으로 수출하는 단초가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com