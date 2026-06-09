에이치피오 자회사 주닥, 더현대 서울 입점

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클린 뷰티 편집숍 '비클린'에 진출…해외 관광객 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 건강생활기업 에이치피오의 자회사 더마코스메틱 브랜드 '주닥'이 현대백화점 더현대 서울의 클린 뷰티 편집숍 '비클린(Be CLEAN)'에 입점했다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 비클린은 지속가능성과 안전성을 기준으로 국내외 뷰티 브랜드를 선별해 소개하는 현대백화점의 대표 클린 뷰티 편집숍이다. 더현대 서울은 지난해까지 182개국의 외국인이 방문했으며, 올해 1분기 외국인 매출은 전년 대비 121% 증가했다.

또한 회사는 주닥은 피부과 전문의 이주희 대표의 15년 임상 및 진료 경험을 바탕으로 개발된 메디컬 셀프케어 브랜드라고 설명했다. 피부 장벽 중심의 제품을 개발하며 전 성분의 안전성과 효능을 검증해 민감성 피부도 사용할 수 있도록 했다.

주닥의 현대백화점 더현대 서울 클린 뷰티 편집숍 '비클린(Be CLEAN)' 입점 이미지, [사진=에이치피오]

이번 입점 제품에는 대표 클렌징 라인인 '로즈 젠틀 클렌징 밀크'와 '프로폴리스 젠틀 클렌징 폼'이 포함됐다. 두 제품은 올리브영에서 꾸준한 판매량을 기록하며 브랜드의 스테디셀러로 자리 잡았다.

에이치피오는 올해 초 주닥의 미국 아마존 공식 입점을 통해 북미 시장 진출의 기반을 마련했다. 오프라인 관광객 채널과 온라인 글로벌 플랫폼을 통한 유통 다각화로 해외에서의 브랜드 존재감을 높여간다는 전략이다.

이주희 주닥더마코스메틱 대표는 "안전한 전 성분과 피부 본연의 건강함을 추구하는 주닥이 비클린 입점을 통해 국내 소비자층을 넘어 외국인 관광객까지 만날 수 있게 됐다"며 "피부과 전문의가 처방하는 전문적인 셀프케어 루틴을 보다 많은 분들이 일상 속에서 경험할 수 있도록 다양한 유통 채널과 프로그램을 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com