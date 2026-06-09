샤페론, 글로벌 서밋서 나노맙 플랫폼 발표

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이중항체·ADC 개발 현황 공개, 파이프라인 기술 경쟁력 강조

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 샤페론이 '월드 ADC 서밋 사우스 코리아 2026'과 '월드 이중항체·T세포 인게이저 서밋 코리아 2026'에서 독자 항체 플랫폼 '나노맙(NanoMab)' 기반 이중항체 및 항체-약물 접합체(ADC) 개발 현황을 발표한다고 9일 밝혔다.

성승용 샤페론 대표가 두 서밋에서 연사로 초청돼 나노맙 기반 신약 개발 전략과 핵심 파이프라인의 차별성을 소개할 예정이다. 이번 행사에는 아스트라제네카, 베링거잉겔하임, 자임웍스, 아디맙, ABL바이오, 한미약품, 셀트리온 등 국내외 주요 제약·바이오 기업의 연구개발 관계자들이 참여한다.

회사에 따르면 나노맙은 기존 항체 대비 약 10분의 1 크기를 가진 초소형 단일도메인 항체 플랫폼이다. 높은 조직 침투력과 구조적 안정성, 모듈형 설계 가능성을 바탕으로 이중항체, 삼중항체, 나노맙-약물접합체(NDC), 방사성의약품(RPT) 등 다양한 치료제 포맷으로 확장 가능하다. 성 대표는 기존 항체 기반 ADC와 이중항체가 안고 있는 종양 침투력, 약동학 제어, 생산 공정 복잡성, 전신 부작용 등의 한계를 나노맙 플랫폼을 통해 어떻게 보완할 수 있는지 설명할 계획이다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

월드 ADC 서밋에서는 '나노바디-약물 접합체: 이중항체 ADC 설계의 정밀성 재정의'를 주제로 발표한다. 기존 ADC의 종양 선택성 및 약동학적 한계를 보완하기 위한 나노맙 기반 차세대 NDC 설계 전략과 함께, 퍼스트인클래스 후보물질 '피다락산(PdRaxane)'의 개발 방향을 공개한다.

피다락산은 항암제를 탑재한 알부민 나노파티클을 나노맙 기반 약물접합체 형태로 재설계한 후보물질로, 항-알부민 나노맙과 종양표적 나노맙을 활용해 약물이 암 조직에 선택적으로 전달되도록 설계됐다. 샤페론은 피다락산 관련 핵심 기술에 대한 특허를 출원하며 지식재산권 기반을 강화하고 있다.

월드 이중항체·T세포 인게이저 서밋에서는 '차세대 이중항체·나노맙-약물 접합체 개발을 위한 모듈형 플랫폼 나노맙'을 주제로 발표한다. 주요 파이프라인 중 하나인 '파필릭시맙(Papiliximab)'은 PD-L1과 CD47을 동시에 표적하는 이중항체 후보물질이다.

기존 면역항암제가 주로 후천면역 축에 집중해 온 것과 달리, 파필릭시맙은 선천면역과 후천면역을 동시에 겨냥한다. 샤페론은 해당 후보물질의 차별적 타깃 조합과 안전성 개선 가능성을 기반으로 일본 특허 등록 등 주요 국가에서 지식재산권 확보를 확대하고 있다.

샤페론 관계자는 "나노맙은 단순히 작은 항체를 넘어, 기존 항체 기술로 구현하기 어려웠던 표적 조합과 약물 접합 설계를 유연하게 구현할 수 있는 플랫폼"이라며 "이번 글로벌 서밋 발표를 통해 나노맙 기반 이중항체와 NDC 파이프라인의 기술 경쟁력을 알리고, 글로벌 사업화 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com