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반도체 호조에 1분기 GDP 1.8%로 상향

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  • 한국은행이 9일 1분기 국민소득 잠정치를 발표해 실질 GDP 1.8%, 실질 GNI 9.2% 급증을 확인했다.
  • 반도체·건설·수출과 설비투자가 성장을 이끌었고, 교역조건 개선과 국외순수취요소소득 증가로 소득지표가 생산을 크게 상회했다.
  • 명목 GDP·GNI와 기업 영업잉여, 총저축률이 크게 늘고 GDP 디플레이터 상승은 수출단가 개선에 따른 수출기업 수익성 개선을 의미했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

순수출 기여도 1.6%p가 성장 주도
디스플레이·반도체 조기 집행에 설비투자 6.6%↑
한은 "국내 물가 상승 아닌 수출기업 수익성 개선"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 1분기 우리 경제의 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 1.8% 성장한 가운데 실질 국민총소득(GNI)은 9.2% 증가하며 사상 최고 증가율을 기록했다. 반도체를 중심으로 한 수출 호조와 교역조건 개선 영향으로 생산보다 소득이 더 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

한국은행이 9일 발표한 '2026년 1분기 국민소득(잠정)'에 따르면 1분기 실질 GDP는 전기 대비 1.8% 성장했다. 이는 지난 4월 발표된 속보치보다 0.1%포인트 상향 조정된 수치로, 분기 최종월 일부 실적치가 반영되면서 설비투자와 민간소비 증가폭이 확대된 데 따른 것이다. 전년 동기 대비로는 3.8% 성장했다.

한국은행은 민간소비의 경우 증권거래 서비스와 승용차·가전제품 등 내구재 소비가 예상보다 양호했고, 설비투자는 디스플레이와 반도체 투자가 예상보다 빠르게 진행되면서 잠정치가 상향 조정됐다고 설명했다.

◆ 반도체·건설이 이끈 공급…지출은 수출·설비투자가 호조

경제활동별로 보면 제조업은 컴퓨터·전자·광학기기 등을 중심으로 전기 대비 3.9% 증가했고 ICT 제조업은 15.4% 급증했다. 건설업은 건물건설과 토목건설이 모두 늘면서 2.2% 증가했다. 서비스업은 도소매 및 숙박음식업, 금융 및 보험업 등을 중심으로 0.6% 성장했다.

지출항목별로는 수출과 설비투자가 호조를 보였다. 수출은 반도체 등 IT 품목을 중심으로 5.9% 증가했고 수입은 기계 및 장비, 자동차 등이 늘어 3.9% 증가했다. 설비투자는 기계류와 운송장비가 모두 늘면서 6.6% 증가했다. 민간소비는 의류 등 재화와 금융 등 서비스 소비가 늘어 0.6% 증가한 반면 정부소비는 건강보험급여비 지출 감소 영향으로 0.4% 줄었다.

성장기여도 기준으로는 순수출이 1.6%포인트(p)를 기록하며 전체 성장을 견인한 반면, 내수 기여도는 0.2%p에 그쳤다.

김화용 한국은행 경제통계2국 국민소득부장이 9일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 '2026년 1/4분기 국민소득(잠정)' 기자설명회에서 발언하고 있다. [사진=한국은행]

◆ 교역조건 개선에 실질 GNI 9.2% 급증…사상 최고 증가율

실질 GNI는 전기 대비 9.2% 증가하며 사상 최고치를 기록했다. 전년 동기 대비 증가율도 13.2%로 1988년 4분기(15.7%) 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. 교역조건이 개선된 데다 실질 국외순수취요소소득이 지난해 4분기 8조 2000억원에서 올해 1분기 11조 6000억원으로 늘어난 영향이다.

김화용 한국은행 경제통계2국 국민소득부장은 "실질 GDP가 생산 물량을 보여주는 지표라면 실질 GDI는 생산을 통해 벌어들인 소득의 실질 구매력을 나타낸다"며 "교역조건 개선은 같은 양을 수출하더라도 더 많은 수입품을 들여올 수 있게 된다는 의미"라고 설명했다.

그는 "우리나라는 통상 국제유가 상승 시 교역조건이 악화돼 GDI가 GDP보다 덜 증가하는 경우가 많다"며 "이번에는 반도체 가격 상승폭이 원유 등 에너지 가격 상승폭을 웃돌면서 GDI와 GNI가 GDP를 크게 상회하는 이례적인 모습이 나타났다"고 말했다.

◆ 명목 GDP 10.5%↑·디플레이터 12.9%↑… 수출기업 수익성 개선

명목 지표도 큰 폭으로 개선됐다. 명목 GDP는 전기 대비 10.5% 성장했고 명목 GNI는 11.0% 증가했다. 명목 국외순수취요소소득도 지난해 4분기 9조 2000억원에서 올해 1분기 13조 7000억원으로 늘었다.

분배 측면에서는 제조업 임금 상승에 힘입어 근로자 보수를 의미하는 피용자보수가 전기 대비 4.0% 증가했다. 기업의 영업이익에 해당하는 총영업잉여도 제조업과 금융·보험업 호조에 힘입어 17.0% 늘었다. 피용자보수와 총영업잉여 증가율은 모두 현재 기준 통계가 공표된 2010년 2분기 이후 최고 수준이다.

우리 경제의 종합 물가지표인 GDP 디플레이터는 전년 동기 대비 12.9% 상승했다. 이는 1981년 3분기(16.0%) 이후 가장 높은 수준이다. 내수 디플레이터는 2.1% 상승했고 수출 및 수입 디플레이터는 각각 23.5%, 1.6% 올랐다.

김 부장은 "이번 GDP 디플레이터 상승은 국내 물가 상승에 의한 것이 아니라 반도체를 중심으로 한 수출 디플레이터 상승에 주로 기인한다"며 "내수 디플레이터는 2.1%로 안정적인 수준을 유지했다"고 설명했다.

이어 "이번 명목 GDP 성장세 확대는 국내 물가 상승이 아닌 수출기업의 수익성 개선을 의미한다"며 "기업 실적 개선은 투자 확대와 내수 진작에도 긍정적으로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

한편 총저축률은 전분기보다 5.7%p 상승한 41.7%로 1988년 4분기(41.9%) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 국내총투자율은 25.3%를 기록했으며 가계순저축률은 8.8%로 전분기 대비 0.3%p 낮아졌다.

eoyn2@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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