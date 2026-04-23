전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[종합] 1분기 GDP 1.7% '깜짝 반등'...중동 전쟁 영향 4월부터 반영

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국은행이 23일 2026년 1분기 GDP 1.7% 성장 발표했다.
  • 반도체 수출 5.1%와 설비투자 4.8% 호조로 한은 전망치 초과했다.
  • 중동 리스크로 4월부터 유가 상승 파장 본격화될 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 GDP 1.7% 성장…2020년 3분기 이후 최고치
실질 GDI 7.5% 급증, 38년 만에 최대…교역조건 대폭 개선

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 올해 1분기 우리나라 경제는 반도체 중심의 수출 호조와 설비투자 회복에 힘입어 시장 전망치를 상회했다. 다만 중동 리스크에 따른 유가 상승 등 대외 여건의 파장이 4월부터 본격화될 것으로 보여 향후 성장 경로의 주요 변수가 될 전망이다.

한국은행이 23일 발표한 '2026년 1/4분기 실질 국내총생산(속보)'에 따르면 지난 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.7% 성장했다. 이는 코로나19 반등기였던 2020년 3분기(2.2%) 이후 가장 높은 수치다. 전년 동기 대비로는 3.6% 성장하며 2021년 4분기(4.2%) 이후 최고치를 경신했다.

◆ 한은 전망치 2배 웃도는 '깜짝 반등'...반도체 호조가 견인

올해 1분기 성장률은 반도체 업황 회복에 힘입어 당국의 예측을 크게 웃돌았다. 1분기 경제성장률은 1.7%를 기록하며, 한국은행이 지난 2월 전망한 0.9% 대비 두 배 가까운 수치를 나타냈다.

이동원 한국은행 경제통계국장은 "반도체 호황을 예상했으나, 주요 기업의 1분기 실적이 전년 연간 실적에 육박할 정도의 급격한 개선세는 초기에 예측하기 어려운 수준이었다"고 밝혔다.

[자료=한국은행]

◆ 설비투자 4.8%↑…건설투자도 플러스 전환

이번 성장은 반도체 중심의 IT 품목 수출과 관련 설비 투자가 주도했다. 항목별로 보면 설비투자는 기계류와 운송장비 도입이 늘면서 전기 대비 4.8% 증가했다. 특히 반도체와 디스플레이 제조용 기계 투자가 큰 폭으로 늘어난 점이 주효했다. 수출 역시 반도체 등 IT 품목을 중심으로 5.1% 증가하며 견조한 흐름을 이어갔다.

부진을 면치 못하던 건설투자도 반등에 성공했다. 반도체 공장 증설과 공공주택 공급 확대 정책, 일부 재개발 사업장 공사비 타결 등에 따른 신규 주택 착공 증가 영향으로 2.8% 증가하며 플러스로 전환됐다. 민간소비는 의류 등 재화 소비가 늘며 0.5% 증가하며 성장세를 뒷받침했다.

이 국장은 "1분기 성장을 한마디로 정리한다면 민간소비가 성장의 버팀목 역할을 했고 반도체를 중심으로 한 수출 호조와 생산 능력 확충을 위한 투자가 성장을 견인했다"고 평가했다.

이어 "민간소비는 지난해 소비 쿠폰 지급 효과가 종료된 이후에도 올해 1분기까지 플러스 증가를 지속하고 있다"며 "설비투자의 경우 반도체·디스플레이 제조용 기계 투자를 중심으로 증가로 돌아섰다"고 부연했다.

◆ 실질 GDI 7.5% 급증…38년 만에 '최대치'

국민의 실질 구매력을 나타내는 실질 국내총소득(GDI) 지표의 성장세도 눈에 띈다. 1분기 실질 GDI는 전기 대비 7.5% 증가하며 GDP 성장률(1.7%)을 크게 웃돌았다. 이는 1988년 1분기(8.0%) 이후 38년 만에 가장 높은 수치다. 전년 동기 대비로는 12.3% 급증했다.

이 국장은 "반도체 등 주요 수출품 가격이 큰 폭으로 상승하면서 교역 조건이 개선된 데 기인한다"고 분석했다. 수출 단가가 수입 단가보다 더 크게 오르면서 국민이 벌어들인 돈의 실제 가치가 그만큼 커졌다는 의미다.

그는 "수출 가격 상승으로 기업들의 영업이익이 예상보다 상당히 크게 나타날 수 있다"며 "이는 설비투자를 자극하는 요인이 될 뿐만 아니라 향후 임금 상승과 법인세 증대 등으로 이어져 경제 전반에 플러스 요인으로 작용할 것"이라고 내다봤다.

◆ "중동 전쟁 파장 4월부터 본격화"…향후 성장 경로 변수

다만 고유가와 중동 리스크는 향후 성장의 변수로 남아 있다. 1분기 실적에는 중동 전쟁의 영향이 제한적으로 반영됐기 때문이다.

이 국장은 "전쟁은 지난 2월 말에 발발했지만 호르무즈 해협을 통과해 국내에 들어오는 선박들이 3월 하순까지는 입항했다"며 "1분기 90일 중 실제 전쟁 영향권에 있었던 기간은 열흘 정도에 불과해, 그 파장은 4월부터 본격화될 것"이라고 진단했다.

이번 고성장으로 연간 목표 달성에는 유리한 고지를 점했지만, 한은은 신중한 태도를 유지했다. 이 국장은 "중동 리스크에 따른 하방 압력과 반도체 수출 호조 및 정부 정책 효과라는 상방 에너지가 맞붙는 형국"이라며 "긍정적 요인과 부정적 요인 중 어느 쪽이 더 크게 작용하느냐에 따라 연간 성장 경로가 결정될 것"이라고 덧붙였다.

한은은 오는 5월 수정 경제전망을 통해 새로운 연간 성장률 수치를 제시할 예정이다.

eoyn2@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동