앤로보틱스, 서울푸드 2026서 AI 식품 성형설비 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇·자동화 전문기업 앤로보틱스가 국내 최대 규모의 식품 산업 전시회 '서울푸드 2026'에 참가해 인공지능(AI) 기반 식품 자동화 성형설비를 처음 공개한다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 서울푸드 2026은 이날부터 12일까지 일산 킨텍스에서 개최되며, 앤로보틱스 부스는 제2전시장 7홀에 마련된다. 회사에 따르면 이번 전시에서는 AI와 로봇 기술을 결합한 스마트 식품 생산 솔루션을 선보인다.

전시 주요 품목으로는 첨단 레토르트 자동화 시스템과 스파이럴 쿡&오븐 등이 포함된다. 특히 자동화사업부는 우선심사가 진행 중인 최신 지식재산권(IP) 기술 2종을 공개한다. 'AI 기반 비정형 식재료 정량 투입 시스템'은 식재료의 크기·형태 편차를 분석해 정량 투입 정확도를 높이는 기술이며, '비정형 식재료 파지용 로봇 팔 끝단'은 니들 타입 그리퍼 구조로 위생적인 파지를 구현한다.

앤로보틱스 식품 자동화 로봇 설비 운영 모습 [사진=앤로보틱스]

국내 최초로 개발한 '식품가공용 자동화 성형 설비'도 공개된다. 현재 데모 테스트가 진행 중인 이 설비는 기존 수작업과 외산 장비에 의존하던 성형 공정을 자동화한다. 자동화사업부의 솔루션은 위생, 품질 관리, 공정 신뢰성을 보장하는 '지능형 AI 자동화 시스템'을 기반으로 하며, 현장 부스에서는 최신 특허 및 신기술이 적용된 로봇 공정 시연도 진행할 계획이다.

앤로보틱스 관계자는 "이번 전시는 축적된 기술력과 최신 특허, 국내 최초 성형 설비를 한자리에서 확인할 수 있는 자리"라며 "식품 기업들이 직면한 인력 부족 문제를 해결하고 안전하고 스마트한 생산 환경을 구축할 수 있도록 솔루션을 제시하겠다"고 말했다.

한편 앤로보틱스는 1997년 설립된 로봇·자동화 전문기업으로, 육가공 및 식품 가공 설비 분야에서 축적한 엔지니어링 기술을 바탕으로 국내 식품 가공 산업의 디지털 전환을 추진 중이다. 회사는 오는 6월 30일을 합병기일로 100% 자회사 앤로보틱스(구 나이콤)를 흡수합병할 예정이다.

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