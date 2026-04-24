앤로보틱스, 국가 연구과제 수행기업 선정

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철강 산업 고방사 세라믹 코팅 로봇 개발 전담

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇·자동화 솔루션 전문기업 앤로보틱스가 산업통상부 소재부품기술개발사업의 일환으로 포스코, 한국세라믹기술원(KICET) 등이 참여하는 국가 연구개발 과제에 합류해 고방사 세라믹 코팅 로봇 개발 및 인공지능(AI) 로보틱스 기반 코팅 공정 최적화에 나선다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 과제는 올해부터 오는 2030년까지 약 4년 9개월간 총 97억5000만원 규모의 연구비가 투입되는 대형 국책 프로젝트다.

앤로보틱스는 이번 과제에서 자동화 스프레이 코팅 로봇 개발을 전담한다. 현재 산업 현장에서는 세라믹 코팅 작업을 수작업 스프레이 방식으로 진행하고 있어 분산 불균일 등 다양한 문제가 발생하고 있다. 이를 해결하기 위해 앤로보틱스는 코팅 핵심 요소기술을 적용한 고방사 세라믹 코팅 로봇을 설계·제작해 성능 검증을 진행한다.

앤로보틱스가 개발 중인 세라믹 코팅 로봇 구현 이미지. [사진=앤로보틱스]

특히 이번 연구개발 및 실증이 성공적으로 완료되면 향후 약 24억5000만 달러(약 3조4000억원)에 달하는 글로벌 고방사율 코팅 시장에 본격적으로 진출할 수 있게 된다.

앤로보틱스는 공정 자동화 설계 및 제어 기술을 기반으로 코팅 장비 설계·제작부터 현장 적용까지 전 주기 수행이 가능한 역량을 보유하고 있다.

앤로보틱스 관계자는 "외산 장비에 의존해온 철강 산업로 코팅 분야에 로봇과 AI 기술을 접목한 국산 전용 코팅 로봇을 개발해 정밀도를 고도화하고 무인화 수준을 향상시키겠다"며 "글로벌 고방사 코팅 시장이 2033년 기준 약 24억5,000만 달러 규모로 성장이 전망되는 만큼 철강을 넘어 이차전지, 항공우주 등 다양한 고온 공정 산업으로 적용을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 앤로보틱스는 수십 년간 축적한 제조·자동화 기술에 AI·로봇 역량을 결합해 하드웨어·소프트웨어 개발부터 AI 기반 통합 관제까지 아우르는 스마트형 공장 솔루션 전문기업으로의 전환을 본격화하고 있다.

nylee54@newspim.com