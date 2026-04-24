현대차 경영진, 베이징서 CATL 회장 회동…중국 배터리 협력 강화

장재훈 부회장, CATL 회장과 모터쇼 현장서 교류

중국 전략형 전기차 '아이오닉 V' 배터리 협업 주목

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장과 장재훈 현대차그룹 부회장이 24일 중국 베이징 국제 모터쇼 현장에서 쩡위췬 CATL 회장과 대화를 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

[베이징=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹 최고경영진이 베이징 국제 모터쇼 현장에서 중국 배터리 기업 CATL 쩡위췬 회장과 만나 대화를 나눴다. 현대차가 중국 전략형 전기차 '아이오닉 V'를 공개하며 현지 전동화 전략을 본격화한 가운데, 배터리 분야 협력도 한층 강화될지 주목된다.

24일 장재훈 현대차그룹 부회장과 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 중국 베이징에서 열린 '2026 베이징 오토차이나' 현장에서 쩡위췬 CATL 회장과 대화를 나눴다. 현장에는 양측 관계자와 취재진이 몰리며 높은 관심을 보였다.

쩡 회장은 아이오닉 V 발표 직전 장재훈 현대차그룹 부회장과 인사를 나누며 덕담 수준의 환담을 진행한 것으로 전해졌다.

현대차는 이번 모터쇼에서 중국 전략형 전기차 아이오닉 V를 세계 최초로 공개했다. 아이오닉 V에는 CATL과 협업한 배터리가 탑재될 예정이며, CLTC 기준 1회 충전 주행거리 600km 이상을 확보할 것으로 기대된다.

이번 회동은 현대차의 중국 현지화 전략과도 맞물린다. 현대차는 중국 시장에서 전용 전기차 브랜드 아이오닉을 본격 전개하면서 현지 파트너사와의 협력을 확대하고 있다. 배터리는 중국 전기차 시장에서 가격 경쟁력과 상품성을 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다.

현대차는 CATL과의 배터리 협력 외에도 중국 자율주행 기술 기업 모멘타와 협업해 아이오닉 V에 현지화된 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 적용한다. 베이징자동차와 공동 개발한 플랫폼도 활용해 중국 소비자에 맞춘 상품성을 강화한다는 계획이다.

현대차의 중국 합작 파트너인 북기그룹(BAIC)의 장젠용 동사장도 이날 현대차 부스를 찾아 장 부회장과 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장 등과 환담을 나눴다. 주요 내용은 아이오닉 브랜드 중국 론칭에 대한 축하와 향후 지속적인 협력 의지 확인이었던 것으로 알려졌다.

현대차는 아이오닉 V를 시작으로 향후 5년간 중국 시장에 20종의 전동화 신차를 투입하고, 연간 50만대 판매 체제를 구축한다는 목표를 세웠다. 지난해에는 합자 파트너인 베이징자동차그룹과 함께 베이징현대에 80억위안을 공동 투자하기도 했다.

업계에서는 이번 CATL 회장과의 현장 회동을 두고 현대차가 중국 현지 배터리 공급망과 기술 생태계에 더 깊숙이 편입하려는 움직임으로 보고 있다. 중국 전기차 시장이 배터리, 소프트웨어, 자율주행 등 현지 생태계 중심으로 재편된 만큼, 안정적인 배터리 협력은 현대차의 중국 전략에서 핵심 축이 될 전망이다.

chanw@newspim.com