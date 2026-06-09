'북한 사안은 무조건 중국을 통하라'...대북 영향력 확인시킨 시진핑

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 시진핑(習近平) 중국 국가 주석이 강한 대북 영향력을 다시 한번 재확인했다.

시진핑 주석은 8일 정오 북한 평양 국제비행장(순안 공항)에 도착하면서 방북 일정을 시작했다. 김정은 북한 국무위원장은 리설주 여사와 함께 순안 공항에 영접을 나섰으며, 8일 전 일정을 시 주석과 함께했다.

7년 만에 북한을 방문한 시 주석에게 최고 수준의 의전이 펼쳐졌으며, 북중 정상회담에서도 높은 신뢰 관계를 과시하는 발언들이 쏟아졌다.

시진핑 주석은 정상회담에서 "국제 정세가 어떻게 변하더라도 중국이 북중 전통 우호를 중시하는 입장은 변하지 않을 것이며, 김정은 총비서가 이끄는 북한 사회주의 사업을 지지하는 입장도 변하지 않을 것이고, 양국의 공동 이익과 전략 환경을 수호하려는 결심 역시 변하지 않을 것"이라고 강조했다.

김정은 국무위원장은 시 주석을 북한 인민이 가장 존경하는 귀빈이라고 칭하며 "북중 관계가 얼마나 견고하여 깨질 수 없는지는 그동안의 역사가 증명한다"고 말했다.

또한 시진핑 주석은 "좋은 이웃, 좋은 친구, 좋은 동지로서 중국은 김정은 총비서를 중심으로 한 조선노동당의 강력한 지도 아래 북한 인민이 사회주의 사업의 새로운 국면을 열어가기를 진심으로 기원한다"고 말하며 김정은 위원장에게 힘을 실었다.

김정은 위원장 역시 "북한 인민은 형제인 중국 인민이 이룩한 위대한 성과에 대해 진심으로 기뻐하며, 시진핑 동지를 핵심으로 하는 중국공산당의 지도하에 중국이 중화 민족의 위대한 부흥을 위한 새로운 여정에 더 큰 성과를 창조할 것이라고 확신한다"고 화답했다.

정상회담을 통해 북중 양국 정상은 각자 양국 관계의 굳건함과 혈맹을 강조하면서 전략적 협력을 강화해 나가기로 했다. 향후 양국 간 경제 협력과 함께 국가 안보상의 공조가 이루어질 것으로 예상된다.

왕둥쩌(王棟則) 베이징대 교수는 "북중 관계는 전략적 상호 신뢰를 기반으로 대체 불가능한 독특함을 지니고 있다"며 "중국이 양국 관계를 강화하는 것은 동북아 안보 국면에서 유리한 환경을 조성하기 위한 포석"이라고 설명했다.

중국국제문제연구원의 탕샤오(唐曉) 연구원은 "시 주석은 미중 정상회담, 중러 정상회담에 이어 북한을 방문했다"고 하며 "시 주석의 이번 방북은 전통 우의를 기반으로 북중 관계의 새로운 장을 여는 중요한 외교 이벤트"라고 분석했다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석과 펑리위안(彭麗媛) 여사가 김정은 북한 국무위원장과 리설주 여사와 8일 저녁 평양 목란관에서 열린 국빈만찬에 앞서 기념촬영을 하고 있다. [사진=신화망 캡처] 조용성 특파원 = 2026.06.08 ys1744@newspim.com

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