삼성 'KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스', 상장

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현대차·기아·현대모비스 3종목에 각 25%, 최대 75% 이상 집중 투자

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 현대차그룹의 로봇 밸류체인 핵심 기업에 투자하는 'KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 9일 밝혔다.

이 ETF는 현대차그룹의 로보틱스 밸류체인 핵심 기업인 현대차, 기아, 현대모비스 3종목에 각 25%씩 최대 75% 이상을 집중 투자하는 구조다. 여기에 그룹 내 로보틱스 계열사인 현대오토에버와 보스턴다이나믹스 지분을 보유한 현대글로비스도 포트폴리오에 포함됐다.

현대차와 기아는 글로벌 제조 인프라와 양산 역량을 기반으로 로봇 상용화를 추진하고 있으며, 현대모비스는 센서·액추에이터(관절 구동장치) 등 로보틱스 핵심 부품 역량을 보유하고 있다. 현대오토에버는 소프트웨어 제어, 현대글로비스는 보스턴다이나믹스 지분 보유를 통해 밸류체인을 구성한다.

[사진=삼성자산운용]

향후 보스턴다이나믹스가 상장할 경우 최대 25%까지 특별 편입할 수 있도록 설계됐다. 현대차그룹 로봇 밸류체인 내 종목이 신규 상장하는 경우에도 동일한 특별 편입 절차가 적용된다.

현대차그룹은 현재 스마트팩토리인 HMGMA(현대차 메타플랜트)에서 실제 생산 현장에 로봇을 활용해 물리 데이터를 확보하고 이를 로봇 재학습에 적용하는 데이터 체계를 구축하고 있다. 연내 로봇 메타플랜트 응용센터(RMAC) 개소, 미국 보스턴다이나믹스 생산법인(Robotics America) 설립, 차세대 전동식 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 양산도 준비 중이다.

송아현 삼성자산운용 매니저는 "로보틱스 산업에 투자할 땐 실제 양산과 비즈니스 활용을 통해 경제적 성과를 낼 수 있는 기업인지에 대한 옥석 가리기가 필수"라며 "KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스는 로보틱스 로드맵을 명확히 제시하며 글로벌 로보틱스 기업으로 진화한 현대차그룹의 핵심 밸류체인에 집중 투자할 수 있는 솔루션이 될 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com