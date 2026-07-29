태백시, 7월의 태백봉사왕 '공선하' 씨 선정

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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시자원봉사센터는 지난 28일 '이달의 태백봉사왕'으로 공선하 씨를 선정했다고 29일 밝혔다.

7월 태백봉사왕 시상식.[사진=태백시] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

공선하 씨는 우유팩·멸균팩 분리배출 캠페인, 사랑의 도시락 배달 및 수거, 하늘전망대 방문객 안내, 플로깅 환경정화활동, 찾아가는 반찬마실 봉사, 시각장애인 한마음 캠프 식사 지원, 주말엔 집밥(취약계층 반찬 지원), 심뇌혈관질환 예방관리 홍보활동 등 다양한 분야에서 활발하게 봉사활동을 해왔다.

특히 공선하 씨는 지난 6월 한 달 동안 56회, 121시간의 봉사활동을 가졌으며 2012년부터 현재까지 누적 1317회, 3845시간의 봉사활동을 이어오고 있다.

이를 통해 환경 보호와 취약계층 지원, 지역사회 나눔문화 확산에 기여하며 모범적인 자원봉사자의 모습으로 지역사회의 귀감이 되고 있다.

태백시자원봉사센터는 매월 가장 우수한 자원봉사자를 선정해 시상함으로써 자원봉사자들의 헌신과 노고를 격려하고 참여 문화를 확산할 계획이다.

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