삼성운용, AI반도체 ETF 종목 15개로 압축…삼성전기 신규 편입

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 13일 KODEX AI반도체 ETF 명칭을 KODEX AI반도체TOP2플러스로 변경했다.
- 삼전·SK하이닉스 비중을 각각 25%로 확대해 합산 50%로 늘렸다.
- 기초지수를 FnGuide AI반도체TOP2+로 교체하고 삼성전기 등 신규 편입했다.
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기초지수도 FnGuide AI반도체TOP2+로 교체
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 'KODEX AI반도체' ETF의 명칭을 'KODEX AI반도체TOP2플러스'로 변경하고 기초지수 방법론을 개편한다고 13일 밝혔다.
이번 개편의 핵심은 삼성전자와 SK하이닉스의 편입 비중 확대다. 기존 각 20%였던 두 종목의 비중을 각각 25%로 올려 합산 비중을 50%로 늘렸다.
기초지수는 'FnGuide AI반도체'에서 'FnGuide AI반도체TOP2+'로 교체됐다. 투자 유니버스 기준 시가총액도 기존 6000억원 이상에서 1조원 이상으로 상향 조정됐다. 편입 종목 수는 기존 24개에서 최대 15개로 압축했다.
이번 리모델링을 통해 삼성전기가 신규 편입됐다. 삼성전기는 반도체 기판 및 MLCC(적층세라믹콘덴서) 분야 기업이다. 삼성전자·SK하이닉스를 비롯해 삼성전기, 한미반도체, 이수페타시스, 리노공업 등 반도체 전후공정(소·부·장) 기업들로 포트폴리오가 구성된다.
이대환 삼성자산운용 매니저는 "TOP2 종목에 대한 집중 투자는 물론 반도체 밸류체인 내 핵심 종목들로만 구성돼 있어 해당 ETF 하나로 국내 반도체 시장에 집중 투자가 가능하다"고 말했다.
dconnect@newspim.com