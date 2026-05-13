한국타이어, 뉘르부르크링 24시 HWA 차량에 레이싱 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 13일 14~17일 뉘르부르크링 24시 대회에 HWA EVO.R 타이어 공급을 밝혔다.
- HWA AG의 공식 기술 파트너로 활동하며 벤투스 F200 레이싱 슬릭 타이어를 납품한다.
- 지난해 HWA EVO 모델 공급에 이어 협업을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 5월 14~17일 독일 뉘르부르크링 서킷에서 열리는 '2026 뉘르부르크링 24시' 대회에 참가하는 HWA AG의 레이싱 세단 'HWA EVO.R'에 레이싱 타이어 '벤투스 F200'을 공급한다고 13일 밝혔다.
한국타이어는 이번 대회에서 HWA의 공식 기술 파트너로 활동한다. HWA AG는 메르세데스-벤츠 그룹 산하 고성능 브랜드 '메르세데스-AMG' 공동 창립자인 한스 베르너 아우프레히트가 설립한 글로벌 모터스포츠 엔지니어링 기업이다.
공급되는 '벤투스 F200'은 마른 노면 전용 레이싱 슬릭 타이어다. 최신 레이싱 전용 컴파운드를 적용했으며 이전 세대 대비 약 10% 경량화를 구현했다. 우수한 접지력과 고속 안정성, 정밀한 핸들링 성능을 제공한다.
이번 협업은 지난해 한국타이어가 100대 한정 생산 모델 'HWA EVO'에 신차용 타이어를 공급한 데 이어 범위를 확대한 것이다. 당시 초고성능 스포츠 타이어 '벤투스 에보 Z', 퍼포먼스 타이어 '벤투스 에보', 겨울용 고성능 타이어 '윈터 아이셉트 에보3' 등을 공급했다.
y2kid@newspim.com