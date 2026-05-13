수자원공사, 중국 장강수리위와 물관리 협력 20주년…AI·디지털 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국수자원공사가 12일 중국 장강수리위원회와 기술교류회를 열었다.
- 물관리 협력 20주년 맞아 AI·디지털 기반 협력 확대를 논의했다.
- 댐 운영·디지털트윈 기술 공유와 공동연구 방안을 모색했다.
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충주댐·물관리 종합상황실 현장 교류 진행
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 중국 장강수리위원회와 물관리 협력 20주년을 맞아 AI·디지털 기반 물관리 협력 확대에 나섰다.
수자원공사는 지난 12일 대전 본사와 연구원에서 중국 수리부 산하 장강수리위원회와 '제16회 한·중 정기 기술교류회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 지난 2006년 기술협력 양해각서 체결 이후 이어온 양 기관 협력 20주년을 계기로 마련됐다.
장강수리위원회는 중국 최장 하천인 장강(양쯔강) 유역의 수자원 계획과 관리, 홍수·가뭄 대응 등을 담당하는 통합물관리 기관이다.
양 기관은 대규모 유역과 수자원시설을 운영·관리하는 공통점을 바탕으로 지난 20년간 수자원 정책, 댐 운영, 수재해 대응 등 물관리 분야 기술과 현장 경험을 공유해 왔다.
또한 아시아물위원회(Asia Water Council) 창립 초기부터 함께 참여한 인연을 바탕으로 양자 교류와 다자 협력 범위도 확대하고 있다.
양측은 기후위기로 홍수와 가뭄의 불확실성이 커지는 상황에서 데이터 기반 예측과 통합 운영 역량의 중요성에 공감하고, 공동연구 확대와 전문가 교류, 국제 수자원 분야 협력방안 등을 논의했다.
수자원공사는 그간 총 15차례 기술교류회와 함께 국제협력 네트워크 및 해외 전시회를 통해 디지털트윈 물관리 플랫폼과 AI 정수장 등 자체 개발 디지털 물관리 해법을 제시해 왔다.
이번 교류회에서는 'AI 및 디지털트윈 기반 수자원 관리'를 주제로 ▲수자원 정보 분석 및 물배분 기술 ▲댐 인프라 디지털트윈 구축 및 운영 ▲글로벌 수자원 협력 및 공동사업 추진 등에 대한 발표와 논의가 진행됐다.
수자원공사는 AI와 디지털 기술을 활용한 수자원 관리 및 댐 운영 고도화 방안을 소개했으며, 장강수리위원회는 장강 유역의 디지털 전환 사례와 대규모 수자원 관리 경험을 공유했다.
아울러 장강수리위원회 대표단은 수자원공사 본사 물관리종합상황실을 방문해 디지털 물관리 기술이 적용된 운영 현황을 살펴봤다.
또한 충주댐 수력발전 및 수상태양광 사업 현장과 과천 한강유역본부 물종합상황실도 방문하는 등 현장 중심 교류를 이어갈 예정이다.
윤석대 수자원공사 사장은 "이번 기술교류회는 20년간 축적된 양 기관의 신뢰를 바탕으로 미래 물관리 협력 방향을 구체화하는 자리"라며 "양 기관의 현장 경험과 디지털 혁신 기술을 연계해 기후위기 시대에 필요한 실질적 해법을 함께 만들어 가겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com