신한투자증권, 전 직원 대상 '생산적 금융' 온라인 의무교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 13일 전 직원 대상 생산적 금융 온라인 의무교육을 실시했다.
- 리서치본부 블루북 기반으로 비생산적 자본 구조 진단과 전략 산업 자본 유도 필요성을 다뤘다.
- 주식시장 정책으로 자본비용 낮추고 금융기관 역할 재편을 통해 생산적 금융 전환 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
IB·WM·S&T 전 부문 관점 내재화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 전 직원을 대상으로 '생산적 금융' 온라인 의무교육을 실시했다고 13일 밝혔다.
이번 교육은 신한투자증권 리서치본부가 발간한 블루북 '생산적 금융Ⅰ: 자본 재배치의 시대'를 기반으로 구성됐다.
1부 '생산적 금융: 국가 자본주의 2.0'에서는 부동산 등 비생산적 자산 중심으로 고착된 자본 배분 구조를 진단하고, 정책금융·민간금융·자본시장을 연계해 AI·반도체·바이오 등 전략 산업으로 자본을 유도하는 생산적 금융 체계 구축의 필요성을 다뤘다.
2부 '자본비용 재배치와 자연선택의 시작'에서는 자본비용 하락, 가계 자금 머니무브, 회수시장 복원 세 가지 경로를 통한 생산적 금융시장 전이 경로를 분석했다. 주식시장 친화적 정책으로 자본비용을 낮춰 미래 성장 기업의 자금 조달을 지원하는 것을 생산적 금융의 핵심으로 제시했다.
3부 '자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편'에서는 생산적 금융 전환 과정에서 금융기관별 역할 변화를 다뤘다. 은행은 정책펀드·기술금융 등으로 자금 공급을 확대하고, 증권사는 IB 모험자본 확대·비상장 투자·IPO·시장 유동성 공급을 연결하는 자본 공급자 역할을 한다. 벤처캐피털(VC)은 세컨더리 시장을 통한 재투자 촉진자로 역할이 확대될 것으로 분석했다.
신한투자증권은 이번 교육을 통해 생산적 금융 관점을 IB·WM·S&T 등 전 부문에 내재화한다는 방침이다. 신한금융그룹은 'K-성장, K-금융' 기치 아래 생산적 금융 추진단을 운영 중이며, 신한투자증권은 그 일원으로 모험자본 육성에 참여하고 있다.
dconnect@newspim.com