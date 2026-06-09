트럼프, 법무장관직에 본인 변호했던 토드 블랜치 대행 지명

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 자신의 측근인 토드 블랜치 법무장관 대행을 정식 법무장관으로 지명해 상원에 인준 요청을 보냈다고 CNN이 보도했다.

블란치 대행은 지난 4월 2일 해임된 팸 본디 전 장관의 후임으로 대행직을 맡아왔다. 인준에는 상원 단순 과반 찬성만 필요하나 논란이 된 사안들이 인준을 복잡하게 만들 수 있다.

토드 블랜치 미국 법무장관 대행. [사진=로이터 뉴스핌]

블랜치 대행은 전임 조 바이든 행정부 당시 형사기소됐던 트럼프 대통령의 변호인으로 활동했다. 블랜치 대행은 대행 기간 트럼프의 정적인 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장 기소, 총기 규제 완화, 기자들에 대한 정보원 공개 소환장 발부 등을 주도했다. 비판론자들은 이를 법무부를 트럼프의 개인·정치적 도구로 활용한 것이라고 지적한다.

공화당 내부에서는 우려의 목소리가 나온다. 빌 캐시디 공화당 상원의원은 "블랜치가 대통령의 개인 변호사 노릇을 하는 법무장관이 아니라, 과거 대통령 변호사였던 법무장관이라는 것을 납득해야 한다"며 지지 여부를 유보했다. 반면 척 그래슬리 상원 사법위원장은 "블랜치는 충분한 자격을 갖췄다"며 신속한 처리를 예고했다.

인준 청문회에서는 논란이 됐던 17억7천600만 달러 규모 '사법 피해자 기금' 문제가 도마에 오를 전망이다. 이 기금은 트럼프 대통령이 국세청(IRS)을 상대로 낸 소송 취하 대가로 추진됐으나 공화당 의원들의 반발로 결국 블랜치 대행이 지난주 사실상 폐기를 선언한 바 있다. 고(故) 제프리 엡스타인 파일 처리 방식과 엡스타인의 공범 길레인 맥스웰과의 면담 문제도 쟁점이 될 전망이다.

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