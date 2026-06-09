롯데렌탈, 피치 투자적격등급 3년 연속 획득

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해외 자본시장 접근성 높이고 조달 채널 다변화 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 렌터카와 카셰어링, 중고차까지 아우르는 모빌리티 사업의 안정성이 글로벌 신용평가사 평가에서도 확인됐다. 롯데렌탈이 3년 연속 투자적격등급을 유지하며 해외 자본시장 접근 기반을 넓혔다.

롯데렌터카 서울역 지점 [사진=롯데렌탈]

롯데렌탈은 글로벌 신용평가사 피치로부터 투자적격등급인 BBB-를 3년 연속 획득했다고 9일 밝혔다. 등급 전망은 '안정적'으로 평가받았다.

피치는 롯데렌탈의 확고한 시장 지위와 안정적인 사업구조, 우수한 자산건전성을 주요 등급 요인으로 꼽았다. 특히 2022년부터 2025년까지 렌탈·리스 자산 대비 평균 충당금 비율이 0.2%에 그친 점과 차량 잔존가치 리스크 관리 역량을 긍정적으로 봤다.

롯데렌탈은 지난 3월 무디스에서도 Baa3 등급과 안정적 전망을 3년 연속 유지한 바 있다. 피치의 BBB-는 무디스 Baa3와 같은 투자적격등급이다.

롯데렌탈은 이번 등급 유지를 바탕으로 해외 채권 발행 등 조달 채널을 다변화하고 글로벌 투자자 기반을 확대한다는 계획이다.

chanw@newspim.com