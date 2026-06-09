안철수 "李대통령, 고환율 일시적 현상으로 규정...경제인식 수준 드러나"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 9일 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견에 대해 "약속했던 '먹사니즘'과 '잘사니즘'은 온데간데없고 우리 대한민국이 '못사니즘'의 길목에 서 있다"고 비판했다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 "이 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 1500원을 훌쩍 넘어선 원·달러 환율을 두고 '높은 건 사실이지만 일시적 현상'이라고 규정했다. 이 한마디에 이재명 정부의 경제 인식 수준이 그대로 드러난다"며 이같이 밝혔다.

안철수 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

안 의원은 "원인이 차익실현뿐이라면 환율은 잠시 출렁이다 제자리를 찾아야 한다. 하지만 현실의 원화 약세는 수개월째 추세적으로 이어지고 있다"며 "환율 상승을 마치 성장의 부산물인 양 미화하는 것은 명백한 책임 회피"라고 지적했다.

그는 "더구나 코스피가 8% 넘게 폭락하며 서킷브레이커까지 발동된 검은 월요일 당일에도 증시가 여전히 저평가됐다는 식의 인식을 내비치는 것은 피눈물 흘리는 개미투자자들의 현실과 동떨어진 이야기"라고 했다.

안 의원은 "결국 고환율은 수입물가 상승으로, 다시 체감 생활비 압박으로 이어진다. 환율이 오른다는 것은 곧 국민의 장바구니가 무거워지고 살림살이가 더 팍팍해진다는 뜻"이라며 "어제 회견에서 지금 절실한 외환시장 안정화 방안은 어디에서도 찾아 볼 수 없었다"고 비판했다.

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