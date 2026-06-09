뉴보텍, 14억원 규모 자사주 매입 추진

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 환경 인프라 전문기업 뉴보텍이 주주가치 제고를 위해 14억원 규모의 자사주 매입을 추진한다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 현재 주가가 본질적 가치 대비 저평가돼 있다고 판단해 이번 결정을 내렸다. 자사주 매입을 통해 주가 하방 경직성을 확보하고 주주가치를 높일 계획이다.

뉴보텍은 올해 들어 경영진이 주도하는 주주친화 정책을 단계적으로 추진해왔다. 황문기·황희선 대표이사는 직접 사재를 출연해 장내 매수를 단행했으며, 회사가 보유 중인 자기주식 약 17만주를 전량 소각했다. 최대주주인 법인 ㈜에코와 오너일가도 자사주를 추가 매입했다.

뉴보텍 CI [CI=뉴보텍]

이번 결정은 뉴보텍이 최근 발표한 각자대표 체제 전환 및 경영혁신·M&A 전문가 양기인 경영사장 영입과도 맞물린다. 경영 체질 개선과 성장 기반 강화, 자사주 매입을 통한 주주환원 정책이 동시에 추진되고 있다.

황희선 대표이사는 "이번 자사주 매입과 두 대표이사의 동반 장내 매수는 회사의 미래 성장 가능성과 본질적 가치에 대한 확고한 자신감을 바탕으로 한 결정"이라며 "앞으로도 시장과 주주들이 체감할 수 있는 다양한 주주환원 정책을 지속적으로 펼쳐 자본시장에서의 신뢰를 확고히 다지겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com