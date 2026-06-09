현대차, 2027 아이오닉 5 출시…롱레인지 4500만원

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 9일 트림 구성을 재편한 '2027 아이오닉 5'를 출시했다. 가격 경쟁력을 강화한 연식변경 모델로, 서울시 기준 정부 및 지자체 보조금을 반영하면 롱레인지 모던 트림을 4500만원대에 구매할 수 있다.

롱레인지 모델의 트림은 E-Lite, 모던, 프리미엄, 인스퍼레이션, N Line 등 5개로 재편됐다. 스탠다드 모델은 E-Value+ 1개 트림으로 통합했다. 모던 트림은 기존 익스클루시브 트림 대비 판매가격을 160만원 인하했고, 프리미엄 트림은 기존 프레스티지 트림 기반으로 90만원을 내렸다.

2027 아이오닉 5 외장 [사진=현대자동차]

신규 최상위 트림인 인스퍼레이션에는 고급 안전·편의 사양이 기본 적용됐다. 서라운드 뷰 모니터와 전방·측방·후방 주차 충돌방지 보조, 원격 스마트 주차 보조 2 등으로 구성된 '파킹 어시스트'와 동승석 전동시트, 전좌석 시트 메모리 시스템, 2열 전동 슬라이딩 시트 등이 포함됐다.

전기차 세제혜택 후 판매가격은 스탠다드 E-Value+ 4735만원, 롱레인지 E-Lite 5064만원, 모던 5825만원, 프리미엄 5825만원, 인스퍼레이션 6150만원, N Line 5945만원이다.

현대차는 모든 트림에 테일게이트 비상램프를 추가하고 프리미엄 트림부터 100W USB 충전 포트를 기본 적용했다. 출시를 기념해 6월 9일부터 7월 31일까지 구매 고객 200명을 추첨해 디스플레이 테마 1종 구매권을 증정한다.

y2kid@newspim.com