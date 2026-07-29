브라질 기업인 만난 李대동령 "미래산업 최고의 동반자 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 28일 브라질 상파울루에서 양국 기업인들을 만나 미래산업 동반자 관계를 강조했다
- 브라질이 한국의 남미 최대 교역국이며 우리 기업이 활발히 진출한 나라라고 설명했다
- 차세대 민항기·핵심 광물·K-뷰티 협력을 언급하며 양국 공동 번영의 출발점이 되길 기대했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 28일(현지시간) 브라질 상파울루에서 양국 기업인들을 만나 "대한민국의 뛰어난 기술과 제조 역량이 브라질의 풍부한 자원, 성장 잠재력과 만난다면 양국은 미래산업을 이끄는 최고의 동반자가 될 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 "남미 경제의 심장, 브라질 상파울루에서 양국의 미래를 함께 만들어 갈 기업인 여러분을 만났다"며 "브라질은 대한민국의 남미 최대 교역국이자 우리 기업들이 활발히 진출해 있는 나라"라고 설명했다.
이어 "차세대 민항기 공동개발과 핵심 광물 분야의 공급망 협력, 세계인의 사랑을 받고 있는 K-뷰티까지 우리가 함께 만들어갈 성과가 무척이나 기대된다"며 "양국의 기업들이 글로벌 시장에서 더 크게 도약할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 공언했다.
그러면서 "브라질에는 '함께 같은 꿈을 꾸면 현실이 된다'는 말이 있다"며 "오늘의 만남이 양국의 공동 번영이라는 꿈을 함께 현실로 빚어내는 뜻깊은 출발점이 되길 기대한다"고 덧붙였다.
the13ook@newspim.com