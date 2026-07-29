LG전자, AX 해커톤서 'AI 업무혁신' 발굴…SW개발도 AI가 맡는다

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 29일 임직원 AX 해커톤에서 5개 우수 과제를 선정했다.
- 24시간 자율업무 시스템 등으로 개발·물류·포장 업무를 최대 수천 시간 절감할 수 있다고 밝혔다.
- LG전자는 선정 과제를 PoC 후 사내 AI 플랫폼 엘지니에 연계해 전사 확산에 나선다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 전사적인 인공지능 전환(AX)에 속도를 내기 위해 임직원 대상 AX 해커톤에서 우수 과제를 선정하고 사내 확산에 나선다.
LG전자는 최근 상반기 AX 해커톤을 열고 2100여 명의 임직원이 제안한 700여 건의 아이디어 가운데 5개 우수 과제를 선정했다고 29일 밝혔다.
최우수 과제 중 하나인 '24시간 완전 자율업무 수행 시스템'은 소프트웨어 개발의 요구사항 분석부터 코드 작성, 테스트, 문서화까지 대부분 과정을 AI 에이전트가 수행하는 솔루션이다.
LG전자는 업무의 약 80%를 자동화해 1인당 연간 1200시간 이상의 업무 절감 효과를 기대하고 있다.
제품 포장 설계 자동화 솔루션은 평균 120시간 걸리던 포장 설계 업무를 약 1.5시간으로 줄이고, 물류·SCM 특화 솔루션은 10만 건의 물류 데이터를 실시간 분석해 3시간 이상 소요되던 업무를 1분 수준으로 단축한다.
이 밖에 근태·비용 처리 통합 플랫폼과 AI 기반 광고 콘텐츠 생성 시스템도 우수 과제로 선정됐다.
LG전자는 이들 과제를 개념검증(PoC)한 뒤 적용 조직을 확대하고, 사내 AI 플랫폼 '엘지니(LGenie)'의 서브 에이전트로 등록해 전사에 확산할 계획이다.
조정범 LG전자 AX센터장(전무)은 "구성원들이 실제 업무에 AI를 적극 활용할 수 있도록 우수 과제를 지속 고도화해 일하는 방식 혁신을 가속하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com