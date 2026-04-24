서울시복지재단-KB금융공익재단, '발달장애인 경제·금융 교육' 협약

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시복지재단은 KB금융공익재단과 '발달장애인 경제·금융 교육' 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 서울시 자립생활주택·지원주택 입주자의 약 80%가 발달장애인으로 지역사회 자립 과정에서 겪는 재무관리 어려움 해소, 금전관리 방법과 갈수록 지능화되는 금융사기로부터 안전망을 구축하려는 목적이다.

서울시복지재단-KB금융공익재단 업무협약식 사진 [사진=서울시]

서울시 자립생활주택 및 지원주택 입주자들은 초기 지역사회 정착시 통장 및 카드 대리사용, 명의 도용을 통한 대출사기 등 다양한 금전적 피해 상황에 노출되고 있어 금융역량 강화를 위한 지원이 필요하다.

KB금융공익재단은 국민의 올바른 경제·금융지식을 위한 교육(KB스타경제교실, 발달장애인을 위한 알기 쉬운 경제 이야기 등) 및 장학 사업 등을 진행하며 지역사회와 소통하고 있다.

특히 발달장애인을 위한 알기 쉬운 경제 이야기는 발달장애인이 사회생활을 위해 필요한 금융역량을 습득하고 금융사기 피해를 당하지 않도록 맞춤형 경제 교육을 제공하고 있다.

이번 협약을 통해 서울시복지재단은 발달장애인이 지역사회에서 안전하게 자립할 수 있도록 경제·금융 참여자를 모집하고, KB금융공익재단은 발달장애인 금융교육에 대한 이해가 높은 경제·금융 전문강사 파견 및 맞춤형 교재를 지원할 예정이다.

유연희 사회서비스지원센터장은 "지역에서 자립하는 장애인들의 금전적 피해 상황에 대처가 어려웠던 현장의 고민이 이번 협약으로 해소되기를 바란다"며 "장애인 당사자가 금융역량을 습득해 안전하게 자립할 수 있는 환경이 구축될 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.

100wins@newspim.com