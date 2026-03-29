서울시, 2026 서울 데이터 펠로우십 참여 모집

대학원생 대상…팀당 AI 활용비 90만원 지급
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 데이터와 인공지능(AI)을 활용해 대학원생이 직접 정책 분석에 참여하는 '2026 서울 데이터 펠로우십' 참여자를 모집한다고 29일 밝혔다. 모집 기간은 오는 30일~4월 19일까지다.
서울 데이터 펠로우십은 공공데이터를 활용해 대학원생이 직접 도시문제를 분석하고 정책 대안을 제시하는 프로그램이다.
올해는 특히 AI 기반 분석 환경을 전면 도입했다. 서울시는 참여자들이 챗GPT(ChatGPT), 클로드(Claude) 등 생성형 AI 도구를 활용해 분석 효율을 높일 수 있도록 팀당 90만원 상당의 AI 활용 지원비를 별도로 지급한다.
서울시는 데이터, 활동비, 전문가 자문을 종합적으로 지원해 청년 데이터 분석 인재 양성 모델로 운영된다.
올해 공모는 민생·도시계획 등 서울시 핵심 현안과 직결된 지정과제와 자유주제로 나뉜다. 지정과제는 단순 연구를 넘어, 실제 정책 현안을 해결하기 위한 실전형 분석 과제로 구성됐다.
선정된 팀은 단순 연구를 넘어 실제 정책 과정에 참여하게 된다. 총 8개 팀 내외를 선발해 팀당 800만원의 활동비를 지원하며, 약 7~8개월간 분석을 수행한다. 수요부서 담당자와의 1:1 인터뷰를 통해 정책 현장의 요구를 반영할 방침이다.
이번 공모는 데이터 기반 정책 개선에 관심 있는 대학원생이라면 개인 또는 팀으로 누구나 참여할 수 있다. 공모 관련 자세한 내용 및 기존 분석 결과 등은 서울열린데이터광장에서 확인하면 된다.
강옥현 서울시 디지털도시국장은 "데이터 분석 역량을 갖춘 대학원생들이 시정 현안을 해결하는 중요한 주체가 되고 있다"며 "AI와 데이터를 기반으로 서울의 미래를 설계할 청년 인재들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.
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