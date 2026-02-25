서울시교육청, 초등 수업자료 손 안에...'서울 핸디 엘리' 본격 운영

e북 기반 장학자료 플랫폼, 모바일·PC로 수업에 활용

NFC 키링으로 한 번에 접속…교사 수업 준비 부담 ↓

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 서책과 공문 중심으로 제공되던 초등 장학자료를 교사가 수업에 바로 활용할 수 있는 디지털 방식으로 전환한다고 25일 밝혔다.

이번 전환에 따라 초등 교원이 수업에 더욱 집중할 수 있도록 지원하는 초등 디지털 도서관 '서울 핸디 엘리(Seoul Handy Elli)'가 운영된다.

서울 핸디 엘리 및 NFC 키링 이미지. [사진=서울시교육청]

이번 전환은 복잡한 자료 탐색과 반복적인 수업 준비 부담을 줄이고 수업·연구에 즉시 활용 가능한 장학자료 제공 체계를 구축하기 위한 것이다.

서울시교육청은 장학자료를 '찾아보는 자료'에서 '바로 쓰는 자료'로 바꾸는 것을 목표로 현장 교원이 겪어 온 서책 배포·공문 위주 전달·복잡한 누리집 구조 등의 불편을 해소하고자 했다.

서울 핸디 엘리는 Handy(손안에)와 Elli(Elementary Digital Library)의 합성어로 초등 교육과정·수업·평가 전반에 걸친 장학자료를 모바일과 PC에서 언제 어디서나 활용할 수 있도록 만든 디지털 도서관이다.

서울시교육청은 장학자료 제공 방식을 e북 중심 체계로 전환하고 반응형 웹으로 구축했으며, 전용 누리집(seoulelli.onlib.kr) 링크 하나로 바로 접속해 수업·연구에 활용할 수 있도록 설계했다.

현재 서울 핸디 엘리에는 2022 개정 교육과정을 기반으로 한 '탐구 질문으로 설계하는 수업·평가 도움자료' 등 초등 교·수·평(교육과정·수업·평가) 장학자료가 탑재돼 있으며 향후 발간되는 장학자료도 e북 형태로 순차 제공될 예정이다.

특히 NFC(근거리 무선 통신) 키링을 활용해 스마트폰으로 즉시 접속할 수 있도록 한 점이 눈길을 끈다. 서울시교육청은 서울초등교육지원단과 '수업전성기' 등 현장 연구 교원을 중심으로 NFC 키링을 우선 배포해 교실과 연수 현장에서 장학자료를 보다 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "서울 핸디 엘리는 서울 초등교육의 핵심 장학자료를 손안에 담아 언제 어디서나 수업으로 바로 이어지게 하는 디지털 도서관"이라며 "교사가 수업에 집중할 수 있을 때 학생의 배움도 깊어지는 만큼 앞으로도 디지털 기반 교원 지원을 통해 서울 초등교육의 질을 지속적으로 높여 나가겠다"라고 말했다.

