구윤철 부총리 "대산 1호 프로젝트 취득세 최대 100% 감면…'2.1조+α' 지원"

노후 NCC 설비 가동 중단·고부가 전환에 3350억 투자
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 25일 "대산 1호 프로젝트의 취득세를 최대 100%, 투자상생협력촉진세는 50%까지 감면하겠다"고 밝혔다.
구윤철 부총리는 이날 정부서울청사에서 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의를 주재하고 "정부와 채권단은 선제적 사업 재편의 닻을 올린 대산 1호가 순항할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"며 이같이 말했다.
앞서 지난 23일 사업재편심의위원회는 대산 석유화학단지의 HD현대케미칼과 롯데케미칼을 합병하는 대산 1호 프로젝트의 사업재편계획을 승인했다.
정부는 재편 기간 3년 동안 노후 NCC 설비 가동을 중단해 공급과잉을 완화하고, 정유와 석유화학 수직계열화를 통한 시너지 창출을 기대하고 있다.
구 부총리는 "재무구조 개선을 위해 1조2000억원을 증자하는 등 자구노력과 함께 고부가 전환에 약 3350억원을 투자할 계획"이라며 "고부가 전환 등 신규자금, 영구채 전환 등 2조원의 금융지원을 하겠다"고 밝혔다.
정부는 대산 1호 프로젝트에 대해 2조1000억원 이상 집중 지원하겠다는 방침이다.
구 부총리는 "기업 분할·합병 시 인허가 승계, 절차 간소화 등 특례를 적용하고, 분산에너지특구 지정을 통해 전기료 부담도 완화하겠다"며 "대산은 석유화학산업 재도약의 이정표이자 선례가 될 것"이라고 덧붙였다.
한편, 이날 회의에서는 선금 제도 합리화 방안과 낙동강 수질개선 대책도 논의됐다.
plum@newspim.com