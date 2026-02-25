한국카본, 지난해 영업익 1390억원·전년比 188%↑

매출 9088억원·전년比 22.5%↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선·소재·부품 전문기업 한국카본은 지난해 연결기준 매출 9088억원, 영업이익 1309억 원을 기록했다고 25일 밝혔다. 매출은 전년대비 22.5% 증가했고, 영업이익은 전년대비 188.1%, 약 2.9배 늘어난 수치다.

한국카본은 4분기 실적도 호조를 이어갔다고 설명했다. 4분기 매출은 2318억원, 영업이익은 383억원으로 전년 동기 대비 각각 19.4%, 120.1% 증가했다. 영업이익률도 8.9%에서 16.5%로 증가했다.

회사에 따르면 이번 실적 성장은 조선 업황 호조와 함께 주요 사업부문의 매출 증가가 실적을 견인한 것으로 분석된다. 특히 조선용 단열재 및 탄소복합소재 부문에서 수요가 늘어나면서 매출 외형과 영업 레버리지 효과가 동시에 강화됐다. 회사 내부의 원가 효율화와 환율 영향도 수익성 확대에 기여했다는 설명이다.

한국카본 로고. [사진=한국카본]

한국카본은 조선·에너지·신산업용 복합소재 기술을 기반으로 사업 포트폴리오를 확장하고 있다. 선박용 단열재와 탄소섬유 복합소재는 LNG 운반선, 친환경 추진선 등 글로벌 친환경 선박 시장 확대와 맞물려 성장세가 이어지고 있다. 회사는 고기능 소재 분야에서도 신규 프로젝트를 확대한다는 계획이다.

한국카본 관계자는 "주요 사업부문 성장과 비용 효율화로 영업이익과 순이익이 큰 폭으로 확대됐다"며 "수요 증가가 예상되는 조선·에너지·신산업 소재 분야에서 기술 경쟁력을 강화하고 안정적 성장 기반을 다져 나가겠다"고 전했다.

