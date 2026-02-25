전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
정치 통일·외교

속보

더보기

중앙위원 249명 중 여성 4명 불과...'남존여비' 속 김주애 후계 주목

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

노동당 9차 대회로 본 北 여성 홀대
김정은 여동생 김여정 등 소수에 그쳐
당 대회 대표자 여성 비율 8.2% 불과
여맹위원장 출신 김정순 당부장 탈락

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 평양에서 열리고 있는 노동당 제9차 대회 대표자 구성과 핵심 고위직 인사에서 북한 김정은 권력의 '남성 독식' 현상이 그대로 드러났다.

25일 뉴스핌이 북한 당 대회 대표자 구성과 노동당 정치국과 비서국, 당 중앙위원회 멤버들이 담긴 문건을 분석한 결과 여성의 진출이나 인사발탁 비율이 극히 미미한 것으로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장 김정은이 지난 22일 열린 당 제9차 대회 나흘째 회의에서 당 대회 대표자증을 들어보이며 제기된 안건에 찬성 의사를 밝히고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.02.25 yjlee@newspim.com

이번 당 대회 대표 구성의 경우 모두 5000명의 대표자 가운데 여성은 413명에 불과해 8.2%에 그쳤다.

고위직책으로 갈수록 이런 현상은 심해져 북한 권력의 중추인 노동당의 중앙위원(후보위원 포함)은 249명 중 여성이 4명으로 추산돼 1.6%에 불과했다.

중앙위원에는 총비서 겸 국무위원장 김정은의 여동생과 측근 수행비서 역할을 하는 현송월 당 부부장이 포함됐고, 최선희 외무상도 이름을 올렸다.

후보위원에는 여성동맹위원장을 맡고 있는 전향순이 유일했다.

특히 권력 최고 핵심부로 가면 여성의 비율은 더 떨어지는 것으로 나타났다.

당(黨)국가 체제인 북한에서 사실상 최고 권력기구라 할 노동당 정치국 상무위원회는 김정은을 '수위(首位)'로 박태성 총리, 조용원 당 전 조직담당 비서, 김재룡 당 부장, 리일환 정치국 위원 등 남성 4인방 체제로 꾸려졌다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 남편이 앞치마를 두르고 밥상을 차리는 북한 TV드라마 '백학벌의 새봄' (2025년 4월 방영)한 장면. 과거의 가부장적이고 권위적인 남편의 이미지에서 탈피한 것으로, 젊은층과 여성의 감성에 맞춘 연출로 분석된다. [사진=조선중앙TV 화면 캡처] yjlee@newspim.com

당 정치국 위원 중에는 최선희 외무상, 후보위원에는 김여정 부장이 각각 유일했다.

장관급에 해당하는 당 중앙위원회 전문부서 부장의 경우 17명 중 김여정만 포함됐다.

여맹위원장 출신으로 당 근로단체부장을 맡아 활발히 활동해온 김정순은 이번에 탈락했다.

결국 김정은과 특수 관계인 김여정·현송월이나 대미외교 등 대외 사안에 특화된 최선희(최영림 전 총리의 딸)를 제외하면 북한 권력 상층부에 여성 진출은 거의 어려운 현실임이 드러난다.

북한 최고인민회의 대의원 687여명 가운데 여성 비율은 112명으로 16.3%인 것으로 파악되고 있다.

이는 우리 국회 여성의원 비율 19.2%와 비교할 때 크게 뒤처지지는 않는 비율이다.

대북정보 관계자는 "최고인민회의 대의원의 경우 공장·기업소나 협동농장 등의 여성 관리인을 상징적으로 내세우는 경우가 적지 않아 여성비율이 상대적으로 많은 편이지만 노동당이나 내각·군부의 경우 진입장벽이 높다"고 말했다.

이런 상황은 북한 내부에 여전한 '남존여비(男尊女卑)' 인식을 그대로 반영하고 있다.

말로는 '여성 권익'을 부르짖어 왔지만 봉건적인 문화에서 탈피하지 못하고 있다는 얘기다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 새해를 맞아 지난 1월 1일 금수산태양궁전을 참배했다. 그의 방문에는 부인 리설주와 딸 주애도 함께 했는데, 주애가 김일성과 김정일의 묘지 성격인 이 곳을 방문한 사실이 공개된 건 이때가 처음이다. [사진=노동신문 홈페이지] 2026.02.25 yjlee@newspim.com

이는 딸 김주애(13)를 4대세습 후계자로 내세우는 김정은에게도 숙제를 던진다.

국가정보원이 최근 김주애가 후계 '내정 단계'라고 국회 정보위에 보고하는 등 예상보다 발 빠른 권력승계 구도가 나타나고 있지만, 탈북민들은 여전히 반신반의하는 모습을 보인다.

김주애 후계 구축에 있어 북한 주민들이 받아들일 수 있도록 여건을 조성하는 게 필요하다는 의미다.

북한이 '후계자론' 등을 통해 여성의 후계자 가능성을 열어놓고 있지만, 양성평등 의식이 거의 찾아보기 어렵다는 점에서 사상교양과 선전·선동에 주력할 수밖에 없을 것이란 전망도 나온다.

yjlee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동