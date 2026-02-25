전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

美 연준 위원들, 금리 당분간 유지 시사…AI 기술 경제 충격 우려 낮아

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 연방준비제도(연준,Fed) 관계자들이 단기적으로 금리 정책을 변경할 의사가 없음을 시사하는 한편, 인공지능(AI) 기술이 경제 전반에 큰 충격을 줄 가능성은 낮다고 평가했다.

로이터통신 등에 따르면 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 25일(현지시각) 기술 관련 컨퍼런스 패널 토론에서 "현재 금리 범위를 당분간 유지하는 것이 적절할 가능성이 높다"고 밝혔다.

다만 "여러 시나리오가 존재하기 때문에 정책 결정을 내릴 때 인내심을 갖고 신중하게 접근하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

같은 패널에 참석한 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재도 통화정책이 경제 전망 관련 위험을 다루기에 "잘 자리 잡고 있다"고 평가했다.

두 총재는 고용시장이 저고용·저해고(low-hire, low-fire) 환경 속에서 안정세를 보이고 있지만, 인플레이션이 추가로 완화될지 여부를 확인하려 하고 있다고 설명했다. 현재 미국 인플레이션은 연준 목표치 2%를 지속적으로 상회하고 있다.

아울러 두 연준 총재는 AI 기술이 경제에 대규모 혼란을 초래할 것으로 보지는 않는다고 밝혔다.

콜린스 총재는 "이 분야에 대해 조심스러운 낙관론자(cautious optimist)"라며 "지금까지 노동자들은 대체되기보다는 AI에 의해 업무가 보완되는 모습을 보이고 있다"고 말했다. 바킨 총재도 같은 패널에서 이 같은 견해에 동의했다.

또한 최근 도널드 트럼프 대통령의 관세 대부분을 무효화한 대법원 판결과 관련해, 두 총재는 경제에 큰 영향은 제한적일 것으로 전망했다. 대통령은 이에 대응해 추가 관세 부과 계획을 발표한 상태다.

콜린스 총재는 현 통화정책이 다소 제한적(mildly restrictive)이거나 중립(neutral)에 가까운 수준이라고 평가했다. 지난해 Fed는 금리 목표를 3.5~3.75%로 0.75%포인트 인하했으며, 1월 말 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 해당 금리를 유지했다.

그는 금리를 다시 내리려면 "인플레이션 압력이 진정될 것이라는 확신이 더 필요하다"며 "기본 전망은 올해 후반 인플레이션 압력이 완화될 가능성이 있다"라고 밝혔다.

같은 날 오스 굴스비 시카고 연은 총재 역시 인플레이션이 연준 목표치인 2%로 확실히 복귀하고 있다는 증거가 나오기 전까지는 금리 인하가 적절하지 않다고 밝히며 시장의 조기 인하 기대에 선을 그었다.

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재.[사진=블룸버그]

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동