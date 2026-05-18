휴먼테크놀로지, 상호 '아고스'로 변경

안티드론·방위산업 중심 사업 구조 재편

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 휴먼테크놀로지가 상호를 '아고스'로 변경하고 안티드론·방위산업 중심의 사업 구조 재편에 나선다. 회사는 지난 15일 이사회를 열어 임시주주총회 소집을 결의했으며, 다음달 30일 열릴 임시주주총회에서 상호 변경과 사업목적 정비 등을 추진할 계획이라고 18일 밝혔다.

상호 변경은 안티드론 및 방위산업 중심의 사업 방향성을 강화하고 기업 이미지를 재정립하기 위한 것이다. 아고스는 기존 100% 자회사인 휴먼아고스가 안티드론 사업을 장기간 영위하며 사용해온 사명으로, 이미 안티드론 및 방산 업계에서 높은 인지도를 확보하고 있다. 아고스(AGOS)는 그리스어 어원인 '빛나는 감시자'와 '이끄는 자'의 의미를 합한 것으로, 감시·탐지 기술 기반의 사업 역량을 담고 있다.

회사에 따르면 사업목적 정비도 함께 진행한다. 휴먼아고스와의 합병을 추진 중인 휴먼테크놀로지는 관련 사업 영역을 정관에 추가하고 핵심 사업 중심으로 사업 구조를 재편할 계획이다. 휴먼테크놀로지는 지난해 3월 말 휴먼아고스 흡수합병을 결정한 바 있다. 기존 미영위 사업은 사업목적에서 정리해 안티드론 및 방산과 관련된 핵심사업에 역량을 집중한다는 방침이다.

휴먼테크놀로지 로고. [사진=휴먼테크놀로지]

휴먼테크놀로지는 이번 구조 개편을 계기로 방산 중심 체제로 전환해 단기 국내 시장 지배력 강화, 중기 글로벌 안티드론 시장 진출, 장기 종합 방산 솔루션 기업으로의 진화를 목표로 하는 3단계 성장 전략을 추진한다. 합병 절차 완료 이후 모든 경영 자원을 안티드론 통합솔루션(C-UAS) 고도화와 글로벌 시장 확대에 집중할 계획이다.

휴먼아고스는 국내 안티드론 시장 점유율 1위를 확보하고 있으며, 최근 K-방산 5개사 컨소시엄을 통한 유럽시장 진출과 조달청 우수제품 선정 등 성과를 이어가고 있다. 회사 관계자는 "이번 정관 변경과 사업 재편은 안티드론·방위산업 중심으로 사업 구조와 기업 방향성을 재정립하는 과정"이라며 "미영위 사업을 정리하고 방산 사업에 역량을 집중해 올해부터 본격적인 매출 성장과 수익성 개선을 통해 흑자전환을 실현하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com