서울시, 1인 가구 지원 중장기 종합계획 수립

올해 '1인 가구 삶의 질 향상' 31개 사업 추진

5월 1인 가구 3000명 대상 대규모 실태조사

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 올해도 1인 가구 삶의 질 향상을 지원하는 31개 사업을 추진하는 동시에 '2027~2031년 1인가구 지원 중장기 종합계획'을 수립한다고 17일 밝혔다.

서울은 전체 인구 대비 1인 가구가 39.9%(전체 416만 가구 중 166만 가구, 2024년 기준)로 전국 1위다.

서울 시내 한강변 아파트 모습 [사진=뉴스핌DB]

이에 서울시 2016년 전국 최초 '1인 가구 지원조례'를 제정하고, 2021년에는 1인 가구 지원전담조직을 최초 설치했다. 지난 4년간 서울시는 총 2조3545억원을 투입해 ▲1인가구지원센터(누적 23만명) ▲병원 안심동행서비스(7만건) ▲안심귀가 스카우트(36만 건) 등 1인 가구를 위한 사업을 추진해 왔다.

올해는 6316억 원을 투입해 ▲고립 예방·동행 돌봄(따뜻한 사회) ▲연결 확대·생활 자립(행복한 일상) ▲주거 안정·범죄 안심(든든한 환경), 세 개 축을 중심으로 31개 사업을 추진한다. 기존 사업을 통합·연계·간소화 하는 '서비스 구조 개선'에 중점을 두고 진행된다.

아울러 더욱 늘어날 1인 가구를 실질적으로 지원하기 위한 '1인 가구 지원 중장기 종합계획'을 마련한다. 향후 5개년을 내다보고 수립되는 이 계획은 1인 가구 단순 지원 확대를 넘어, 시정 전반을 '소가구 중심 패러다임'으로 전환하는 것이 핵심이다.

이를 위해 서울시는 지난 10일까지 서울시 직원을 대상으로 '1~2인 가구 소가구화 대응 창의제안 공모전을 진행했으며, 공모전에서 나온 의견을 신규 사업 개발에 적극 반영한다. 또 변화된 1인 가구 수요를 정밀하게 분석․정책에 반영하기 위해 오는 5월, 1인 가구 3000명을 대상으로 대규모 실태조사도 진행한다.

김홍찬 서울시 돌봄고독정책관은 "지난 4년간 1인 가구 의견을 수렴해 가며 실제 필요한 사업을 하나하나 발굴하고 실현해 온 결과, 과거 3~4인 가구에 맞춰져 있던 정책의 패러다임이 바뀌고 1인 가구도 한결 살기 좋은 도시로 거듭나게 됐다"며 "1인 가구가 전체 가구의 40%에 이르는 현실을 고려해 앞으로도 1인 가구 정책을 다각적으로 발굴·추진해 나가겠다"라고 밝혔다.

100wins@newspim.com