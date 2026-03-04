서울시, 올해 '1인 가구 소셜다이닝' 4300명 지원

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시 1인 가구 소셜다이닝 지원을 실시한다고 4일 밝혔다. 연간 총 4300명을 지원할 계획이다.
서울시의 1인 가구 소셜다이닝은 비슷한 관심사를 가진 사람들이 함께 요리하고 식사하며 사회적 관계망을 형성하는 프로그램이다. 40~67세의 중장년을 위한 '행복한 밥상'과 19~39세 청년을 위한 '건강한 밥상'으로 나눠 운영된다. 행복한 밥상은 3500명(25개 자치구), 건강한 밥상은 800명(12개 자치구)을 지원한다. 평일 주·야간, 주말 등 다양한 시간대로 편성·운영된다.
프로그램은 운영 기수별 4회로 진행되며 신선한 식재료로 건강한 가정식을 만들어 먹는 것을 기본으로 저염·저당·저칼로리 식단 실천, 세 끼 챙겨 먹기, 집밥 사진 인증 등 챌린지도 운영한다.
올해부터는 특히 교류형 요리교실 운영으로 참여자들의 소통과 관계망을 강화한다. 참여자들은 야외 나들이·사진 촬영 등 체험형 활동도 진행할 방침이다. 이렇게 형성된 관계가 꾸준히 이어질 수 있도록 프로그램 종료 후 참여자 3인 이상이 자율적으로 모임을 구성할 경우, 식재료비를 2회 이내에서 지원할 예정이다.
정규 프로그램 외에도 명절 음식, 김장, 생일상 차림 등 평소 만들기 어려운 요리를 만들고 전통놀이, 덕담 나누기, 김장김치 나눔 등을 통해 정서적으로 교류하고 지역사회에 봉사하는 1회성 특별 체험 프로그램도 추진된다.
운영 일정 및 프로그램 세부 내용은 자치구별 운영계획에 따라 상이하며, 세부 프로그램 내용 확인과 참여 신청 등은 1인 가구 누리집에서 할 수 있다.
2022년 행복한 밥상 시범사업으로 시작해 2023년 건강한 밥상으로 확장된 1인 가구 소셜다이닝은 지난 한 해 25개 자치구에서 총 4702명이 참여했다. 만족도 조사 결과 약 95%가 '만족' 이상으로 응답했으며 재참여 또는 추천 의향을 밝혔다.
김홍찬 서울시 돌봄고독정책관은 "혼밥이 낯설지 않은 시대지만, 함께 요리하고 식사하는 경험이 일상을 더욱 따뜻하게 만든다"라며 "행복한 밥상, 건강한 밥상 프로그램을 통해 요리를 매개로 이웃과 소통하고 연결될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
