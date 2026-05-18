현대캐피탈, 제네시스 GV80 인증중고차 리스 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 18일 제네시스 GV80 인증중고차 리스 프로모션을 진행한다고 밝혔다
- 핵심 혜택은 6월 30일까지 2개월분 리스료 0원과 월 납입금 약 5.5% 인하로 최대 약 250만원 절감 가능하다
- 현대 인증중고차는 신규 가입 고객에 10만원 쿠폰을 지급하고 워런티 플러스 구매 고객 30명에게 백화점 상품권을 제공한다
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2개월분 납입금 할인…월 리스료 추가 인하 혜택도 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈이 제네시스 GV80 인증중고차를 보다 합리적인 조건으로 이용할 수 있는 리스 프로모션을 진행한다.
현대캐피탈은 오는 6월 30일까지 현대 인증중고차에서 제네시스 GV80을 리스 계약하는 고객을 대상으로 특별 프로모션을 실시한다고 18일 밝혔다.
이번 프로모션의 핵심은 '2개월분 납입금 0원' 혜택이다. 현대캐피탈은 고객의 2개월치 납입금에 해당하는 금액을 할인 한도로 설정한 뒤, 매월 청구되는 리스료에서 우선 차감하는 방식으로 혜택을 제공한다.
첫 달 리스료가 전체 할인 금액보다 적을 경우 고객이 실제 부담하는 납입금은 0원으로 청구된다. 남은 할인 금액은 다음 달로 이월돼 할인 한도가 모두 소진될 때까지 리스료에서 차감된다.
월 납입금 자체를 낮춰주는 추가 할인 혜택도 마련됐다. 차량가 5900만원의 GV80을 선수율 30%, 48개월 이용 조건으로 리스할 경우 월 납입금은 기존보다 약 5.5% 낮아진 69만원 수준이다. 연 2만km 주행, 차량 반납 기준으로 전체 리스 기간 동안 약 250만원의 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.
신규 가입 고객을 위한 혜택도 제공된다. 현대 인증중고차는 5월 한 달간 현대 인증중고차 홈페이지에 가입한 고객 전원에게 차량 구매 시 즉시 사용할 수 있는 10만원 할인 쿠폰을 지급한다.
추가 보장 상품인 '워런티 플러스' 구매 고객을 대상으로 한 이벤트도 진행된다. 현대 인증중고차는 워런티 플러스 신규 구매 고객 중 30명을 추첨해 가입 상품 기간에 따라 백화점 상품권을 증정할 예정이다.