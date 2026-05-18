현대캐피탈, 제네시스 GV80 인증중고차 리스 프로모션

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6월 30일까지 GV80 인증중고차 리스 고객 대상

2개월분 납입금 할인…월 리스료 추가 인하 혜택도 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈이 제네시스 GV80 인증중고차를 보다 합리적인 조건으로 이용할 수 있는 리스 프로모션을 진행한다.

현대캐피탈은 오는 6월 30일까지 현대 인증중고차에서 제네시스 GV80을 리스 계약하는 고객을 대상으로 특별 프로모션을 실시한다고 18일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈은 오는 6월 30일까지 현대 인증중고차에서 제네시스 GV80을 리스 계약하는 고객을 대상으로 특별 프로모션을 실시한다고 18일 밝혔다. [사진=현대캐피탈] 2026.05.18 yunyun@newspim.com

이번 프로모션의 핵심은 '2개월분 납입금 0원' 혜택이다. 현대캐피탈은 고객의 2개월치 납입금에 해당하는 금액을 할인 한도로 설정한 뒤, 매월 청구되는 리스료에서 우선 차감하는 방식으로 혜택을 제공한다.

첫 달 리스료가 전체 할인 금액보다 적을 경우 고객이 실제 부담하는 납입금은 0원으로 청구된다. 남은 할인 금액은 다음 달로 이월돼 할인 한도가 모두 소진될 때까지 리스료에서 차감된다.

월 납입금 자체를 낮춰주는 추가 할인 혜택도 마련됐다. 차량가 5900만원의 GV80을 선수율 30%, 48개월 이용 조건으로 리스할 경우 월 납입금은 기존보다 약 5.5% 낮아진 69만원 수준이다. 연 2만km 주행, 차량 반납 기준으로 전체 리스 기간 동안 약 250만원의 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.

신규 가입 고객을 위한 혜택도 제공된다. 현대 인증중고차는 5월 한 달간 현대 인증중고차 홈페이지에 가입한 고객 전원에게 차량 구매 시 즉시 사용할 수 있는 10만원 할인 쿠폰을 지급한다.

추가 보장 상품인 '워런티 플러스' 구매 고객을 대상으로 한 이벤트도 진행된다. 현대 인증중고차는 워런티 플러스 신규 구매 고객 중 30명을 추첨해 가입 상품 기간에 따라 백화점 상품권을 증정할 예정이다.

yunyun@newspim.com