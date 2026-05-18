[속보] 李대통령 "5·18 정신, 반드시 헌법 전문 수록 최선 다하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 18일 5·18정신 헌법수록을 약속했다
- 광주 5·18민주화광장 46주년 기념식서 연설했다
- 여야 초당적 협력과 국민 지지·성원을 요청했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 18일 "5·18 민주화운동 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 광주 5·18민주광장에서 열린 46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석해 이같이 말했다.
이 대통령은 "4⸱19혁명과 부마항쟁, 그리고 5·18 민주화운동은 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 이어졌다"며 "국민 주권을 증명한 원동력이자, 대한민국 현대사의 자부심인 5월 정신이 우리 사회에 더 단단하게 뿌리내릴 수 있도록, 5⸱18민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당하게 새겨야 할 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 그러면서 "정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 것만큼, 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다"며 "광주시민과 전남도민을 넘어, 대한국민 여러분의 변함없는 지지와 성원도 당부드린다"고 했다.
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