인권위원장 "5·18 진상규명 정부가 나서야"...기념식은 '불참'

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5·18 광주 민주화운동 46주년 성명

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 안창호 국가인권위원회(인권위) 위원장은 18일 5·18 광주 민주화운동 46주년을 맞아 희생자들에게 경의를 표하며 정부와 관계기관이 진상규명에 나서야 한다고 밝혔다.

안 위원장은 이날 성명에서 "5월 광주에서 시작된 민주화운동은 군사 독재권력에 맞서 헌법적 자유와 기본권을 수호하고자 한 시민적 저항이었다"면서 "이 과정에서 희생된 모든 분께 경의를 표한다"고 말했다.

안창호 국가인권위원장. [사진=뉴스핌 DB]

안 위원장은 5·18 민주화운동은 헌정질서와 인권 보장에서 중요한 분기점이 됐다고 평가했다.

안 위원장은 "5·18 민주화운동에 대한 완전한 진상규명과 피해자에 대한 실질적 배상 및 명예회복은 여전히 미완의 과제"라면서 "정부와 관계기관은 완전한 진상규명과 실질적 배상 및 명예회복에 더욱 적극적으로 나서야 한다"고 촉구했다.

이어 안 위원장은 "차별과 혐오, 구조적 불평등과 소외는 여전히 해소되지 않은 인권 과제"라면서 "5·18 민주화운동 정신은 사회적 약자 권리를 외면하지 않고 포용과 연대로 나아가라는 시대적 소명을 부여하고 있다"며 의의를 짚었다.

한편 안 위원장은 이날 오전 광주 동구 5·18기념광장에서 5·18 민주화운동 46주년 기념식에 참석하지 않았다. 안 위원장은 지난해 5월 기념식에 참석하려 했으나 광주 시민들의 반발로 참석하지 못했다. 5·18 단체들은 안 위원장이 윤석열 전 대통령 불법 계엄에 동조했다며 참석을 반대했다.

krawjp@newspim.com