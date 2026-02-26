서울시, 중소 게임사 '생성형 AI 제작 지원' 신설…해외진출 마케팅

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 중소 게임사의 제작 효율 확대 지원을 위한 '2026 게임콘텐츠 사업화 지원사업'을 추진한다고 26일 밝혔다.
이번 사업에는 '생성형 AI 활용 제작 지원'이 새로 추가됐다. 게임 제작·마케팅도 지원할 계획이다.
지난해 서울시는 해당 사업을 통해 지원받은 8개 기업이 누적 다운로드 450만건을 기록하며 성과를 거뒀다고 설명했다. 일부 기업은 글로벌 퍼블리셔와의 계약 체결, 해외 시장 진출 등 실질적인 사업 성과를 창출했다.
생성형 AI 활용 제작 지원은 5개 기업을 선정해 각 1000만원 내외 자금을 지원한다. 지원금은 챗GPT(기획), 미드저니·스테이블 디퓨전(아트), 깃허브 코파일럿(코딩) 등 상용 AI 솔루션의 유료 라이선스를 구입해 AI를 활용한 게임 리소스를 제작하는 데 활용할 수 있다.
기업별 AI 도입 전략 수립과 활용 체계 고도화를 위한 전문 컨설팅 비용도 총 지원금의 20% 범위 내에서 일부 지원해, 단순 도구 활용을 넘어 체계적인 AI 내재화를 유도할 계획이다.
신규 개발 게임의 콘텐츠의 완성도를 높이고 해외 시장 진출을 희망하는 기업을 대상으로 제작 지원(최대 3000만원)과 마케팅 지원(최대 4000만원)을 병행 추진한다. 이는 자금난으로 개발이 중단될 위기에 처한 초기 게임사를 지원하고, 국내 시장 한계를 넘어 글로벌 진출을 촉진하기 위한 정책적 지원이다.
사업 참여를 희망하는 기업은 서울경제진흥원(SBA) 누리집을 통해 오는 27일부터 3월 26일 17시까지 신청할 수 있다.
이수연 서울시 경제실장은 "게임산업은 수출 경쟁력이 가장 높은 콘텐츠 산업 중 하나로, AI 등 신기술과 결합할 경우 글로벌 시장에서 성장 가능성이 매우 크다"며 "중소 게임사가 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 주역으로 도약할 수 있도록 서울시가 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.
한편 서울시는 상암동에 조성한 서울게임콘텐츠센터를 통해 입주 공간 제공, 네트워킹, 국내외 전시회 참가 지원 등을 이어갈 방침이다.
