[속보] 李대통령 "5·18 민주유공자 직권등록 제도 마련…국가가 끝까지 책임"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 5·18 직권등록 제도를 마련하겠다고 말했다.
- 광주 5·18기념식서 희생자 한 분도 놓치지 않겠다고 밝혔다.
- 국가폭력 희생자 가족이 되겠다며 끝까지 책임지겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 18일 "단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 '5·18 민주유공자 직권등록 제도'를 마련하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 광주 5·18민주광장에서 열린 46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석해 이같이 말했다.
이 대통령은 "이곳에 오기 전 들렀던 '국립 5·18민주묘지'에는 계엄군의 총탄에 쓰러진 고(故) 양창근 열사가 잠들어 계셨다"며 "짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 그 오월의 소년은, 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직도 5·18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다"고 지적했다.
이 대통령은 그러면서 "이제, 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 될 것"이라며 "불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록, 국가가 끝까지 책임을 다하겠다"고 공언했다.
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