대신증권, '고배당·고금리 투자 전략' 주제 온오프라인 세미나 개최

"변동성 장세 속 배당 투자 방향 제시"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 23일 고배당·고금리 투자 전략을 주제로 오프라인 설명회와 온라인 세미나를 개최한다고 밝혔다.

대신증권에 따르면 회사는 이날 오후 2시 전국 영업점에서 고배당·고금리 투자 전략 설명회를 동시 진행할 예정이다. 지난달 이어 두 번째로 열리는 이번 행사는 최근 지정학적 리스크 확대에 따른 시장 변동성 속에서 투자 방향을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

대신증권 CI. [사진=대신증권]

메인 주제는 'Mr. 마켓, 지정학 위기 파고를 극복해 나갈 것'이다. 불확실성이 확대된 시장 환경에서도 회복 가능성을 짚고, 이에 대응하는 투자 전략을 소개한다. 특히 대신증권은 '고배당·고금리 투자 시대' 도래를 강조하며, 안정적인 현금흐름 확보를 중심으로 한 투자 전략을 소개할 계획이다.

같은 날 오후 4시에는 공식 유튜브 채널 '대신TV'를 통해 '고배당 릴레이 마켓인사이트'가 이어진다. 해당 프로그램은 이경연 대신증권 리서치센터 연구원이 진행하며, 총 3회에 걸쳐 배당 투자 관련 이슈를 다룰 예정이다. 1회차에서는 '배당주의 새로운 모멘텀'을 주제로 시장 흐름과 투자 기회를 분석하고, 이후에는 배당 정책 변화에 따른 대응 전략 등을 제시할 계획이다.

김광민 대신증권 영업지원센터장은 "시장 불확실성이 커진 만큼 안정적인 수익 구조를 갖춘 투자 접근이 중요하다"며 "투자자들이 다양한 채널을 통해 고배당·고금리 환경에 맞는 전략을 체계적으로 이해할 수 있도록 세미나를 구성했다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com