에스피소프트, 딥페이크 실시간 탐지 앱 출시

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화면 전체 상시 감지 가능

다운로드 없이 실시간 탐지 구현

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에스피소프트가 생성형 AI 기반 딥페이크 판별 앱 '딥페이크 탐지기'를 출시했다고 23일 밝혔다.

딥페이크 탐지기는 인공지능(AI)이 생성한 가짜뉴스 영상이나 이미지 여부를 실시간으로 판별하는 솔루션이다. 유튜브 쇼츠·인스타그램 릴스 등 특정 앱이나 이미지를 선택해 AI 생성 콘텐츠를 탐지할 수 있으며 스마트폰 전체 화면을 상시 지정해 딥페이크 여부를 판별하는 기능도 갖췄다.

기존 딥페이크 판별 앱은 영상이나 이미지를 다운로드한 후 검증해야 하는 구조로 시간이 오래 걸리고 사후 대처만 가능한 한계가 있었다. 에스피소프트는 자체 이미지 콘텐츠 DNA 추출 및 필터링 기술을 기반으로 전체 콘텐츠 중 얼굴 이미지만을 선별하는 DNA를 추출해 2~3초 내 판별이 가능하도록 했다.

에스피소프트 로고. [사진=에스피소프트]

회사는 다수의 미디어 콘텐츠 유통사에 저작권 콘텐츠 필터링과 불법 촬영물 차단 서비스를 제공하며 기술 상용화를 완료했다고 설명했다.

회사 관계자는 "콘텐츠 크기에 상관없이 AI가 제작했는지를 실시간으로 감지할 수 있어 가짜뉴스 판별뿐 아니라 딥페이크 기반 보이스피싱 등 다양한 범죄 예방에 활용될 수 있을 것"이라고 말했다.

정부가 전국동시지방선거를 앞두고 AI 악용 가짜뉴스·딥페이크에 대한 대응에 나선 가운데 딥페이크 탐지기의 공정선거 활용도 기대된다고 회사 측은 설명했다.

에스피소프트는 현재 구글 플레이스토어를 통해 딥페이크 탐지기를 출시했으며 향후 iOS와 윈도우 기반 앱도 순차 공개할 예정이다.

dconnect@newspim.com